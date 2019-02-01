Бывший судебный пристав стал фигурантом уголовного дела за повторное нетрезвое вождение

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава Канашского РОСП, обвиняемого в повторном нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, в нынешнем августе пристав, уже имевший административное наказание за управление личным автомобилем в нетрезвом состоянии, вновь совершил аналогичное правонарушение. Сотрудники ГИБДД констатировали этот факт, после чего незаконопослушный водитель был отстранен от управления машиной. А за повторную «пьяную» езду грозит уже уголовная ответственность. Дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.