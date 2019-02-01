Представители администрации китайского города Аньцин, побратима города Чебоксары, посетили Мусороперегрузочную станцию филиала АО «Управление отходами»

Все твердые коммунальные отходы, образуемые жителями столицы Чувашии, сортируются в соответствии с требованиями экологического законодательства.

В ходе посещения гости ознакомились с полным циклом работы мусороперегрузочной станции, системами учета поступающих отходов, контроля работы техники и оборудования, составляющими культуры производства на предприятии, методическими наработками по повышению экологической грамотности различных слоев населения региона в части обращения с отходами.

Во второй части мероприятия состоялось обсуждение особенностей реализации государственной политики двух стран в вопросе обращения с отходами. Представители руководства филиала рассказали, что концессионный подход позволяет государству прозрачно контролировать создание и эксплуатацию объектов обработки, размещения отходов так как Концессионер (АО «Управление отходами») сразу после строительства и ввода в эксплуатацию передает объекты в собственность региона, а созданный на территории филиал в свою очередь является регулируемой организацией и раскрывает всю свою финансово-хозяйственную деятельность перед региональной службой по тарифам, осуществляет приобретения через портал госзакупок. АО «Управление отходами» работает в соответствии с международными принципами устойчивого развития и «зеленых инвестиций», является эмитентом концессионных облигаций, что означает полное и публичное раскрытие всей финансовой отчетности в нескольких базах данных – в частности, в БД ИНТЕРФАКС и БД ИНВЕСТИНФРА, а также на сайте компании.

В Чувашии АО «Управление отходами» в соответствии с концессионным соглашением, подписанным по итогам открытого конкурса, построило 2 объекта мощностью не менее 150 тыс. тонн в год каждый, на которых осуществляется отбор (сортировка) из общего потока твердых коммунальных отходов 22 фракции вторичных материальных ресурсов.

Руководитель делегации — первый заместитель мэра Народного Правительства г. Аньцин, провинции Аньхой, Zhang Junyi поблагодарил за подробную демонстрацию, ответы на вопросы и в свою очередь рассказал об опыте своего города по решению проблем отходов.