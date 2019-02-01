Михаил Игнатьев ответил на вопросы жителей республики

На очередном личном приеме у Главы Чувашии Михаила Игнатьева вопросы в основном звучали от сельчан. Жители чувашских сел и деревень (в общественной приемной Президента России в здании МФЦ собрались люди молодые — в возрасте 30-40 лет) спрашивали о самом насущном.

«Хочется комфорта…»

Учитель русского языка и директор Турмышской средней школы Янтиковского района, жительница села Янтиково Светлана Николаева интересовалась строительством очистных сооружений в райцентре. Старая станция, 1985 года постройки, уже давно обветшала и со своими функциями не справляется, а ведь она обслуживает 68% населения и предприятий Янтиково, посетовала педагог. «Я недалеко живу, летом немного некомфортно», — добавила сельчанка.

О ситуации, как выяснилось, руководитель региона хорошо осведомлен — этот вопрос поднимался на подведении социально-экономических итогов района. Согласившись, что технология по очистке сточных вод в селе устарела, Михаил Игнатьев сообщил, что в республике по федеральной программе «Оздоровление Волги» построят 13 очистных сооружений. Их обновят не только в столице и малых городах, но и в райцентрах.

Проект для Янтиково уже разработан, его стоимость составляет около 50 млн рублей. Строительство намечено на конец 2020 — начало 2021 года. «Очистные нужны, — подчеркнул Михаил Игнатьев. — Мы прекрасно понимаем, как это важно для развития районного центра. Будем делать. По-другому здесь нельзя».

Общение с учителем не ограничилось обсуждением одной проблемы. Глава республики с интересом расспросил педагога о количестве детей в школе (Турмышская — вторая по численности в районе, в ней учится 150 детей), зарплате учителей и молодых педагогах. Как сообщила директор, за последние несколько лет в школу пришли три молодых учителя, а удержать их на селе помогают весомые меры поддержки. Саму школу в следующем году ждет грандиозный ремонт: как учебное заведение с износом 50% и более его капитально обновят.

С завхозом Янгильдинской средней школы Чебоксарского района Валерием Варламовым разговор тоже начался со школьной темы, хотя сельчанин пришел по другому поводу. Михаил Игнатьев первым делом поинтересовался количеством учеников. И хотя в школу ходят дети из нескольких деревень, школьников немного — 98…

Вопрос мужчины касался проблем с водоснабжением в родном селе: на две деревни — одна водонапорная башня. Застраиваются новые улицы, и остро ощущается, особенно летом, нехватка воды. Проблему сельчан республиканские власти намерены решить уже в ближайшее время: в Янгильдино в 2020 году планируется начать строительство объекта водоснабжения по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Сметная стоимость — более 11 млн рублей, ввести объект в эксплуатацию собираются через полтора года. «Потом нужно аккуратно пользоваться питьевой водой. Для полива и скотины брать техническую воду», — по-хозяйски заметил Михаил Игнатьев.

«Активным всегда помогаем»

А вот жительница деревни Ямбай Урмарского района Надежда Степанова обеспокоена отсутствием школьного автобуса: детям приходится добираться до Урмарской школы на чем придется. Этот вопрос Глава республики пообещал взять на контроль, рассказав, что в настоящее время дорога «Урмары — Ямбай — Урмары» приводится в соответствие требованиям безопасности для перевозок детей. В частности, будут выполнены разворотная площадка и зона посадки-высадки школьников. Ориентировочно, автобус начнет забирать ямбайских школьников в декабре–январе. К этому времени в республику должны поступить 15 новых школьных автобусов.

Хорошая новость обрадовала мать двоих детей. А Михаил Игнатьев в свою очередь не упустил случая разузнать из первых рук, как и чем живет деревня: много ли там молодежи, где работают, как обстоят дела с водоснабжением и вывозом мусора. «Машина приезжает регулярно, контейнеры есть», — отозвалась сельчанка.

Молодой житель канашской деревни Сугайкасы Владислав Иванов попросил содействия в строительстве современной спортплощадки при футбольном поле. «Сельское поселение активно развивается, участвуем в различных конкурсах. В этом году победили в одной из номинаций Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование», занимаем призовые места по республике. У нас глава сельского поселения активный, молодой, привлекает население», — не без гордости перечислял сельчанин. И не преминул поблагодарить Михаила Игнатьева за программу инициативного бюджетирования. С ее помощью в деревне многое преобразилось: все улицы покрыли щебенкой, оборудовали детские площадки, организовали дошкольную группу при школе, надстроили второй этаж в клубе. Жители настолько вовлеклись, что проводят между улицами соревнования на лучшее благоустройство.

Молодежи в деревне много, заметил сугайкасинец, и все увлекаются спортом: есть даже свой клуб «Сугай», школьные секции по вольной борьбе и хоккею. Летом гоняют в футбол, зимой — играют в хоккей. «Это здорово! — похвалил Глава республики. — Таким инициативным людям мы всегда помогаем. Когда люди занимаются спортом, мы должны создать для них условия».

Спортплощадку сметной стоимостью около 3 млн рублей жителям деревни пообещали к 1 сентября следующего года. «Мы обязательно поможем в ее строительстве», — откликнулся молодой житель.

«Проблемы с транспортом есть? Население привыкает к вывозу мусора?» — поинтересовался также руководитель региона. Услышав утвердительный ответ, заметил: привычку выкидывать все в овраг надо менять.

Прозвучал вопрос и от жителя Чебоксар. Житель улицы Солнечная, застроенной частными домами, пожаловался на отсутствие газопровода. «Люди обогреваются электричеством и, как это ни смешно, дровами. Затраты большие — 12-13 тысяч рублей в месяц. Хочется комфорта», — рассказал о ситуации Александр Лохин. За собственные деньги люди сделали техпроект, но до строительства дела так и не дошло — финансирование бюджетом не предусмотрено.

Ответ Михаила Игнатьева горожанина приободрил: газоснабжение улицы включено в перечень мероприятий по газификации на 2020 год. При удачном стечении обстоятельств к концу следующего года строительство планируется завершить — стоимость работ составляет более 5 млн рублей. Однако Глава республики заметил: все коммуникации должны проводиться в комплексе с застройкой, а не «с хвоста», когда уже люди обжили место.

Кстати О чем еще спрашивали? О волнующих их заботах рассказали и чувашские литераторы. Их вопрос касался финансовой поддержки Союза писателей Чувашии. Председатель организации, редактор журнала «Таван Атал» Лидия Михайлова (Филиппова) и народный писатель Чувашии Анатолий Кибеч поделились также мыслями о подготовке к празднованию 16 ноября в республике 120-летия со дня рождения Михаила Сеспеля и предстоящей поездке в украинский город Остер, где похоронен поэт. Единственное обращение, которое пока осталось без ответа, поступило от чебоксарца, чьей маленькой дочке требуется дорогостоящая операция за рубежом. По словам мужчины, российские врачи в данном заболевании бессильны. Он попросил содействия и помощи республиканских властей. В ответ горожанину пообещали разобраться в ситуации — поручение адресовали в региональный Минздрав.

Фото www.cap.ru