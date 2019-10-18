Главный архитектор Чувашии рассказал студентам о формировании комфортной городской среды

Благоустроены дворы, парки и скверы

О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» студентам рассказал главный архитектор республики Александр Шевлягин.

В рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» реализуется подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства». Решая задачи кадровой политики, Минстрой Чувашии проводит круглые столы, экскурсии, лекции и другие профориентационные мероприятия, способствующие качественной подготовке специалистов.

Министерство заключило соглашения о сотрудничестве с рядом учебных заведений республики — это Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства и техникум строительных и транспортных технологий. На основе этих соглашений в вузах и ссузах проходят встречи со специалистами Минстроя, организуются стажировки студентов.

15 октября состоялось одно из таких мероприятий, посвященное информированию студентов о реализации нацпроектов, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным. Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александр Шевлягин в рамках стажировки студентов ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический университет» прочитал лекцию на тему «Реализация на территории Чувашской Республики регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Он сообщил, в частности, что в Чувашии уже третий год ведутся активные работы по благоустройству территорий, создаются условия для здоровой, комфортной жизни. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным, а также регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и соответствующей государственной программы Чувашской Республики.

В 2019 году на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» планируется направить более 448 млн рублей. На данные средства должны быть благоустроены 44 дворовые территории, 31 общественное пространство. Участниками программы в этом году являются практически все муниципалитеты. А всего в рамках программ инициативного бюджетирования по линии Минтранса и Минсельхоза Чувашии и региональной программы «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство общественных и дворовых территорий в 2019 году направлено 539,6 млн рублей.

На сегодняшний день работы по благоустройству 18 дворовых территорий завершены в Аликовском, Батыревском, Красноармейском, Красночетайском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Порецком, Урмарском, Чебоксарском, Ядринском районах. Также завершено благоустройство 14 общественных территорий в Батыревском, Козловском, Комсомольском, Урмарском, Чебоксарском, Ядринском, Яльчикском районах, в городах Новочебоксарск и Чебоксары.

По остальным объектам работы еще ведутся. Их планируется завершить до конца октября текущего года.

Ольга Челышева

Фото: Возможно, через несколько лет многие из этих студентов тоже примут участие в реализации программы по созданию комфортной среды в городах и районах республики.

Материал подготовлен Минстроем Чувашии.