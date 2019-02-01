…При переходе границы Восточной Пруссии

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

Как важен был и для рядовых солдат, и для их командиров факт перехода границы Восточной Пруссии! Каждый понимал: вот оно, вражье логово. Еще немного, и добьем лютого зверя. Но бои в Прибалтике становились все ожесточеннее. Длиннее становились сводки Советского Информбюро. Трудно, с потерями, далось и освобождение столицы Советской Латвии — Риги. И вот первые подразделения Красной Армии вступили в Восточную Пруссию…

8 октября 1944 г., воскресенье

19-летнему Михаилу Лазаревичу Лазареву, выросшему на левобережье Волги в поселке Сосновка, к водным преградам было не привыкать — в бою при форсировании реки Мурешул и занятии высоты 478 проявил себя смелым и решительным. При выходе из строя командира отделения принял на себя командование отделением. За этот подвиг стрелок 6-й стрелковой роты 12-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии получил медаль «За отвагу».

Такую же награду получит через несколько дней красноармеец 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии Василий Иванович Иванов из Цивильского района. 8 октября, находясь в составе штурмовой группы западнее селения Немокшты Расейняйского уезда Литовской ССР, он в составе своего подразделения при встрече с группой немецких автоматчиков вступил с ними в бой, уничтожил одного немца и участвовал в пленении 7 немецких автоматчиков.

А еще два наших земляка — командир отделения боепитания 1-го батальона 7-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии старшина Александр Петрович Миронов из Алатырского района и телефонист 5-й батареи 16-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка Петр Матвеевич Моложин из деревни Черепаново Красночетайского района — были в этот день награждены медалями «За боевые заслуги».

От Советского Информбюро. В течение 8 октября на острове Сарема (Эзель) наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 40 населенных пунктов… На Рижском направлении наши войска овладели городом и крупной железнодорожной станцией Огре, а также с боями заняли более 60 других населенных пунктов… На территории Венгрии к северу и западу от города Бекешчаба наши войска, развивая успешное наступление, овладели городами и железнодорожными узлами Мезетур, Сентеш, Ходмезевашархель, городом Сарваш, а также с боями заняли более 150 других населенных пунктов…

9 октября 1944 г., понедельник

При освобождении Советской Латвии на подступах к городу Таураге «проявил решительность и отвагу» номер расчета 76-мм пушек 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта гвардии младший сержант Григорий Иванович Окунев из деревни Нижний Томлай Моргаушского района. «Когда вышел из строя по ранению осколком вражеского снаряда замковый орудия, тов. Окунев заменил его и в составе своего расчета огнем орудия проделал проходы в проволочных заграждениях противника, что дало возможность выдвинуться вперед. При отражении контратаки противника рассеял, частично уничтожив до 10 гитлеровцев». За этот подвиг наш земляк 20 ноября будет награжден второй медалью «За отвагу».

Отличился в этот день и разведчик штабной батареи 26-го гвардейского артиллерийского полка 17-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии рядовой Иван Александрович Чуплыгин из деревни Елкино Ядринского района «В боях под городом Таураге (Латвия), находясь в боевых порядках пехоты, он принимал активное участие в отражении контратаки противника, где из личного оружия уничтожил 7 немецких солдат. А также при переходе границы Восточной Пруссии уничтожил 5 солдат противника». Через месяц в годовщину Октября Иван Чуплыгин получит свою заслуженную медаль «За отвагу».

…Автору этих строк довелось немало времени провести в долине и ущельях реки Титовки Мурманской области, поэтому понятна суть подвига номера батареи 76-мм пушек гвардии красноармейца Николая Ивановича Захарова из деревни Средние Татмыши Канашского района. Вдоль Титовки немало мест для укрытия и ведения оборонительного боя, но для передвижения практически всего одна дорога, хорошо пристрелянная противником. 9 октября Захарову пришлось во время боя под огнем противника в районе реки Титовки доставить горячую пищу на огневые позиции. В предыдущих боях он уничтожил двух гитлеровцев. За свой подвиг в далеком Заполярье наш земляк приказом по 24-му гвардейскому стрелковому полку 10-й гвардейской стрелковой дивизии Карельского фронта получил первую боевую награду — медаль «За отвагу». Забегая вперед, скажем: за две недели до Победы он получит орден Славы III степени.

От Советского Информбюро. На Рижском направлении наши войска вели наступательные бои… …На правом берегу реки Нарев в районе южнее Пултуска наши войска успешно отбили все атаки пехоты и танков противника. В боях за 8 октября на этом участке подбито и уничтожено 94 немецких танка. В Северной Трансильвании западнее и юго-западнее города Регин наши войска, действуя совместно с румынскими войсками, с боями заняли населенные пункты… В Югославии наши войска, форсировав реку Тисса, овладели на западном берегу реки городом и железнодорожным узлом Сента, городом и железнодорожным узлом Стари Бечей, а также крупными населенными пунктами Старая Канижа, Ада, Мол. 9 октября в Москву прилетел премьер-министр Великобритании Уинстон Черчиль. На Центральном аэродроме он заявил: «В течение замечательного периода побед, достигнутых с таким самопожертвованием и преданностью, русские армии, армии Советского Союза, нанесли мощные удары. Они были первыми из тех, кто разбил дух и военную машину германской армии. Мы также со своей стороны, Соединенные Штаты Америки и Британское Содружество Наций, напрягли свои силы до предела. И вам судить о том, нанесли мы им тяжелые удары или нет». Вспомним: Черчиль был нашим союзником, но вовсе не другом. Вот бы это заявление впомнить сегодня, когда весь западный мир пытается доказать, что фашизм разгромил вовсе не советский народ, а западные союзники СССР!

10 октября 1944 г., вторник

«Работая за двоих, личным примером и отвагой воодушевлял расчет на быстрейшее ведение огня» — так описывается подвиг орудийного номера 1-й батареи 21-го гвардейского артиллерийского полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта гвардии младшего сержанта Сергея Кузьмича Кузьмина из села Первомайское Батыревского района. Произошло это 10 октября в бою за город Таураге Литовской ССР во время отражения контратаки противника. Подвиг гвардии младшего сержанта отмечен медалью «За боевые заслуги».

С первых дней Великой Отечественной войны был призван на фронт уроженец села Ходары Шумерлинского района Егор Никитич Игнатьев. В 24-м гвардейском стрелковом полку 10-й гвардейской стрелковой дивизии хорошо знакомого с сельским трудом Егора Игнатьева назначили повозочным комендантского взвода. Ему не раз приходилось попадать в разные фронтовые переделки. «10.10.1944 года, несмотря на сильный обстрел противником и бомбежку с воздуха, сумел вывести из зоны обстрела своих лошадей и своевременно доставить горячую пищу подразделениям, ведущим бой», — говорится в наградном листе. Чуть позднее Игнатьев получил медаль «За боевые заслуги».

Разведчик взвода разведки 26-го гвардейского кавалерийского полка 7-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта гвардии рядовой Павел Петрович Бурмистров из алатырского села Атрать в этот день был награжден медалью «За отвагу». За что именно он ее получил? Подробности — в наградном листе: «Наблюдая за противником, он установил скопление противника, готовящегося контратаковать наши части. Указав цель артиллеристам, тов. Бурмистров сорвал замысел противника. Но противник снова сосредоточился и перешел в контратаку. Тов. Бурмистров совместно с бойцами эскадрона, отражая контратаку, огнем из своего автомата убил трех гитлеровцев». Приказом по этому же полку за подвиг 19 сентября в бою за Поляны медалью «За отвагу» награжден наводчик противотанкового ружья гвардии рядовой Петр Миронович Миронов из Янтиковского района: выстрелом из своего ружья он «зажег автомашину с боеприпасами противника», чем в немалой степени способствовал исходу боя.

От Советского Информбюро. Наши войска вышли на побережье Балтийского моря, заняв при этом город Паланга. Таким образом наши войска перерезали пути отхода в Восточную Пруссию группировке немецко-фашистских войск, находящейся в районе Рига — Либава — Виндава. В Венгрии южнее города Дебрецен наши войска, продолжая наступление, с боями заняли город и железнодорожную станцию Деречке и населенные пункты Коньяр, Бочай, Естар, Хенцида… В этот день «Красная Чувашия» опубликовала обращение председателей колхозов Чебоксарского района ко всем колхозам Чувашской Республики: «Дадим государству дополнительно тысячи пудов хлеба в фонд Красной Армии! Самоотверженным трудом колхозников и колхозниц и всех работников сельского хозяйства военный урожай убран с полей полностью, — говорится в обращении. — Задача теперь заключается в том, чтобы в ближайшие дни во всех колхозах закончить обмолот всего скошенного хлеба и, не откладывая ни на один день, завершить хлебопоставки — с честью выполнить свой первейший долг перед Родиной. Поможем Красной Армии в этот решающий период войны всеми силами и средствами!»

11 октября 1944 г., среда

На 5 фронтах пришлось воевать старшему сержанту Александру Сергеевичу Рыбакову из села Иваньково-Ленино Алатырского района. В должности ковочного кузнеца батареи 120-мм минометов он занимался ковкой лошадей. «В боях за освобождение Литовской ССР с 21.7.44 г. по 11.10.44 г. тов. Рыбаков работал по ковке лошадей, выполняя порученное дело исключительно добросовестно. Своевременная и качественная ковка лошадей тов. Рыбаковым способствовала укреплению боеспособности конного состава батареи». Итогом такого отношения стала полученная 20 октября в соответствии с приказом по 9-му гвардейскому стрелковому полку 3-й гвардейской стрелковой дивизии медаль «За боевые заслуги».

…За день боя устранил до 5 порывов телефонной линии телефонист управления 3-го дивизиона 21-го гвардейского артиллерийского полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта гвардии красноармеец Сарпион Иванович Гущин из Ядринского района. Было это 11 октября в бою за с. Кенсцы Литовской ССР. А 13 октября гвардии красноармеец Гущин был награжден медалью «За боевые заслуги».

От Советского Информбюро. В течение 11 октября на острове Сарема (Эзель) наши войска на южной оконечности острова овладели населенными пунктами Унгру и Имара. Севернее и юго-восточнее города Клайпеда (Мамель) наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 100 населенных пунктов… На территории Югославии северо-восточнее города Ниш наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом и железнодорожной станцией Княжевец.

12 октября 1944 г., четверг

Командир стрелкового отделения 157-й отдельной штрафной роты Михаил Ефимович Ефимов был призван в РККА Шихазанским РВК еще осенью 1939 года. Свой подвиг наш земляк совершил при освобождении Советской Латвии. «В боях на подступах к городу Рига 12 октября во главе своего отделения первым форсировал реку Гауя. При взятии города Рига 13 октября смело отбивал контратаки противника, показывая пример бойцам своего отделения», — говорится в наградном листе. 15 октября приказом по 25-му стрелковому полку 44-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта сержант Ефимов был награжден медалью «За отвагу».

«12 октября шли бои за деревню Ляс, тов. Егоров находился на КП дивизиона южнее деревни. Огнем артиллерии противника была перебита связь с ОП (огневая позиция. — Авт.). Тов.Егоров получил приказ доставить данные для стрельбы. Под сильным огнем противника тов.Егоров на машине отправился на огневую позицию. В пути осколком снаряда была перебита трубка бензопровода. Под обстрелом противника он быстро устранил повреждение и доставил данные в срок на ОП. Залп был дан вовремя. Уничтожено до 2 взводов пехоты. После залпа наши части овладели д. Ляс и вышли на шоссе», — так подробно сохранили документы военных лет описание подвига шофера разведки 1-го дивизиона 6-го гвардейского минометного полка 2-го Белорусского фронта гвардии красноармейца Дмитрия Егоровича Егорова из деревни Шальчакасы Цивильского района. 3 ноября его наградят второй медалью «За отвагу».

От Советского Информбюро. В Северной Трансильвании наши войска с боями заняли города Орадна, Борго и более 80 других населенных пунктов… Юго-восточнее города Белграда наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом Смедерево, а также с боями заняли более 60 других населенных пунктов…

13 октября 1944 г., пятница

«В боях за город Ригу 13 октября проявил инициативу и мужество, огнем орудия с прямой наводки уничтожил два миномета противника и три огневые точки, чем способствовал выполнению боевой задачи», — это фрагмент приказа по 25-му стрелковому полку 44-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта о награждении медалью «За отвагу» заместителя командира орудия — наводчика батареи 76-мм пушек красноармейца Николая Ивановича Алексеева из Красночетайского района.

От Советского Информбюро. Войска 3-го Прибалтийского фронта, при прямом содействии войск 2-го Прибалтийского фронта, развивая успешное наступление, 13 октября штурмом овладели столицей Советской Латвии городом Рига — важной военно-морской базой и мощным узлом обороны немцев в Прибалтике. В Северной Трансильвании наши войска овладели городом и крупной железнодорожной станцией Бистрица, а также заняли более 50 других населенных пунктов…

В этот день «Красная Чувашия» сообщила о вручении в Чебоксарах орденов и медалей Союза ССР. Среди награжденных — летчик Леонид Павлович Федоров. Исследуя дополнительно Указы Президиума Верховного Совета СССР, узнаем, что Леонид Федоров не просто летчик, а летчик-испытатель ЛИИ (Летно-испытательного института) Народного комиссариата авиационной промышленности. Учитывая, что в течение 1942-1944 гг. на союзном авиационном заводе № 471, находившемся в г. Шумерле, шла сложная работа по организации производства и испытания планеров Г-11, самолетов У-2, Як-6, можно предположить, что летчик-испытатель Леонид Федоров работал над испытанием этих самолетов…

14 октября 1944 г., суббота

Бежит по полю боя, лавируя между разрывами мин и снарядов, не закаленный физически мужчина, а хрупкая девушка 20 лет… Таковы были фронтовые будни многих связисток, в том числе и уроженки Козловского района Анастасии Гришиной.

«14 октября, работая телефонистом, несмотря на сильный ружейно-пулеметный-артиллерийский огонь противника, она проявила мужество и отвагу, исправила 16 порывов линии связи, тем самым обеспечила бесперебойную связь КП полка с наступающими подразделениями».

За свой подвиг гвардии ефрейтор Александра Михайловна Гришина приказом по 13-му гвардейскому воздушно-десантному стрелковому полку 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 2-го Украинского фронта награждена медалью «За отвагу».

Николай Иванович Забродин, уроженец марийской деревни Шимшурга, был призван в РККА Мариинско-Посадским райвоенкоматом и воевал на фронте командиром отделения 3-го стрелкового батальона 519-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Он отличился при освобождении Словакии — в бою за овладение высотой 515 около села Вапеник Красновского района 14 октября сержант Забродин «со своим отделением первым ворвался в укрепленный рубеж противника, где в рукопашном бою лично уничтожил трех немецких автоматчиков». Десять дней спустя Забродин получил медаль «За отвагу».

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов

Фото с сайта 187011.selcdn.ru: Такие плакаты появлялись во многих немецких городах и поселках, взятых советскими войсками. Фото Виктора Темина.