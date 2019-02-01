В чебоксарских детсадах отремонтированы бассейны

Теплые полы и постоянно циркулирующая вода с подогревом, в которой малышам можно плескаться и летом, и зимой, независимо от отопительного сезона — все пожелания родителей наряду с требованиями безопасности были учтены при реконструкции старых бассейнов в двух детских садах Чебоксар.

Как отметили в администрации столицы республики, капремонт бассейнов в 128-м и 185-м садиках был проведен в рамках подготовки к 550-летию Чебоксар. Реконструкция обоих объектов обошлась в 6 млн рублей.

По случаю открытия отремонтированного бассейна под названием «Веселая акватория» в детсаду «Василек» (ДОУ № 128) прошел большой праздник. Водную гладь первыми опробовали воспитанники подготовительной группы «Капитошка». Ребята раньше уже занимались плаванием, поэтому уверенно держались на воде и четко выполняли команды тренера: ныряли и «охотились» за плавающими мячами. В детсаду сообщили, что в обновленной «акватории» теперь смогут заниматься не только воспитанники «Василька». Скоро здесь откроется кружок по обучению плаванию малышей. В группы будут принимать детей начиная с двухмесячного возраста и из тех семей, что живут неподалеку.

Кстати, сегодня на базе 19 детсадов Чебоксар работают 22 бассейна. Все садики являются участниками муниципальных проектов. Один из проектов — «Юные чебоксарцы учатся плавать» — охватывает 300 дошколят, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Второй — «Кроха, плыви» — рассчитан на самых маленьких пловцов.

Напомним, по поручению Главы Чувашии в школах республики реализуется также проект «Я умею плавать». Михаил Игнатьев не раз подчеркивал, что обучение плаванию должно быть повсеместно: это и эффективное средство для укрепления здоровья и физического развития, и гарантия безопасного отдыха на воде.

Фото cap.ru: Воспитанники чебоксарского детсада «Василек» к школе научатся не только держаться на воде, но и уверенно плавать.