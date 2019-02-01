В Чебоксарах полиция ищет медведя

По информации интернет-форума На-связи.ру, вчера вечером автомобильный видеорегистратор одного из чебоксарцев заснял медведя, перебегающего дорогу в микрорайоне «Соляное». Чуть позже косолапый попал в объектив видеокамеры, установленной на автозаправочной станции в районе остановки «Энергозапчасть». Дальнейший маршрут его передвижения, судя по сообщения очевидцев, пролегал вдоль проспекта Мира.

В дежурную часть полиции вчера поступило несколько звонков от горожан, видевших медведя. Наряды патрульно-постовой службы и ГИБДД незамедлительно были направлены в район его предполагаемого местонахождения. Ведутся поиски.

Обновлено в 8:30: По последним данным, медведь обнаружен в районе ул. Хевешская, ему сделан укол снотворного. Прилегающая территория оцеплена.

Обновлено в 10:50: В настоящее время медведь пойман, его перевозят в естественную среду обитания.

Подробности спецоперации — в ближайшем номере «СЧ».