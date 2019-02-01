В Чебоксарах завершилась операция по отлову медведя

В Чебоксарах провели операцию по отлову довольно крупного медвежонка, который невесть откуда взялся в городе…

Медведя зафиксировали сразу несколько камер видеонаблюдения в Калининском районе. «Пошел выбрасывать мусор, развернулся идти обратно – медведь шагает» — пишет в соцсетях житель дома по улице Нефтебазовской. В полицию поступали звонки о нескольких особях, но подтверждений этому не нашлось: на всех видеозаписях – один и тот же «топтыжка».

Незваного лесного гостя отлавливали порядка восьми патрульных экипажей – ППСП и ГИБДД совместно со специалистами Минприроды республики. Наконец под утро косолапый обнаружился в овражке по улице Хевешской. Все патрули немедленно выдвинулись туда.

В непосредственной близости располагалась школа, немного в отдалении — другая, поэтому полиция оцепила территорию и следила за перемещениями зверя. «Полицейские информировали друг друга о траектории движения медвежонка и полностью контролировали обстановку» — рассказывает командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г.Чебоксары майор полиции Сергей Смирнов.

Специалистам пришлось дать четвероногому нарушителю спокойствия не одну дозу снотворного и подождать несколько часов, пока препарат подействует. Когда сон его все-таки сморил, зверя поместили в машину к полицейским кинологам, которые отвезли его в Заволжье, откуда, скорее всего, тот и «выбрался» в город. В лесу виновника большого переполоха выпустили, но работники лесного хозяйства обещали за ним обязательно присмотреть…

Фото Ивана Волкова, пресс-служба МВД по Чувашии: Сонного мишку, чья вылазка в город вызвала большой переполох, отвезли обратно в лес…