Глава города Евгений Кадышев встретился с жителями микрорайона Байконур

Дом, где живут с трудом

…Молодая женщина, держа одной рукой ребенка, другой – коляску, вышла из подъезда дома и попыталась спуститься по крутой лестнице. Надо сказать, что это тот еще квест: лестница была не только крутой, но и длинной, пожилому человеку взобраться по ней сложно, пандус не предусмотрен. Не считать же пандусом два «рельса», по которым без риска для жизни ни спуститься, ни подняться нельзя. Но жильцов, собравшихся на днях на встречу с депутатами Чебоксарского городского собрания, интересовали не эти «мелочи».

Дом № 15 по улице Академика Королева стал проблемным еще на стадии фундамента. На этом месте планировался детский сад, а вырос жилой многоквартирный дом, в строительство которого вложились горожане. Их, конечно, никто не предупреждал, что стройка ведется не совсем по правилам: они узнали об этом, когда дом был построен. Принимали его в эксплуатацию после решения суда.

Но и на этом неприятности не закончились. Дом до сих пор снабжается электричеством по временной схеме. Жильцы пишут жалобы, что деньги, которые они платят за электроэнергию, не доходят до энергосбытовой компании. Долг перед энергетиками выражается шестизначным числом. Теперь люди возмущены тем, что их обвиняют в неплатежах, при этом за деньги, которые они сдали на строительство детской площадки, никто не отчитался, и следов их они найти не могут.

Один из жильцов переживает, что вокруг замечательная природа: живи и радуйся, но какая же радость, если из окон красоты не видно, потому что ее загораживают горы строительного мусора, который никто не убирает. Несмотря на то, что стройка окончена уже давно, территорию так и не благоустроили. И люди боятся, что ребятишки, большие любители лезть куда не надо, могут пострадать – гулять-то им негде.

Но и это еще не все: к дому нет подъездных путей, случись пожар в квартире, которая смотрит окнами на город, пожарная машина просто не сможет туда заехать. Нет ливневой канализации, и в дождь по асфальту несутся бурные потоки воды: дома стоят на крутом склоне. Нет уличного освещения…

Сами жильцы уже отчаялись «найти правду», поэтому подключили депутатов Чебоксарского городского собрания. Рассказывали о своих бедах эмоционально, и понять их можно: они уже устали от судебных тяжб и постоянной угрозы в очередной раз оказаться в должниках, несмотря на оплату счетов. Для начала депутаты предложили собственникам жилья собраться и перейти в другую управляющую компанию.

Депутатская комиссия, которую, по словам главы города Евгения Кадышева, создали специально для того, чтобы защитить интересы проживающих в этом доме людей, отправила запросы в МВД и прокуратуру. Глава города называл эту ситуацию вопиющей и пообещал, что депутаты не просто будут следить за тем, как идет следствие, но и придут на встречу к жильцам еще раз, пригласив на нее сотрудников МВД и прокуратуры.

Фото Алены Оленовой