Спортсмены из Чувашии выступят на международных первенствах по самбо и тяжелой атлетике

В Ташкент, на молодежное первенство мира по самбо отправился воспитанник республиканской спортивной школы олимпийского резерва № 10 по самбо и дзюдо Даниил Орлов.

Соревнования эти пройдут с 11 по 13 октября, сообщают в Минспорте Чувашии. На ковры спортивного комплекса «Узбекистан» выйдут юноши и девушки, юниоры и юниорки 1998–2001 годов рождения. Цвета российского флага будут защищать 40 спортсменов, среди которых и Даниил Орлов, выступающий в весовой категории до 70 кг.

Чуть позднее, с 18 по 27 октября, в Бухаресте состоится первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 23 лет.

В состав сборной команды страны включены три представительницы Чувашии. Это Яна Мохина (весовая категория до 49 кг), Александра Козлова (до 59 кг) и Наталия Шайманова (до 64 кг). Все они студентки Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.