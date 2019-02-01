На конкурс «Лидеры России» уже поступило более 46 тысяч заявок

На днях стартовал новый, уже третий по счету сезон Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». И сразу стало понятно, что желающих принять в нем участие очень много — за первые же несколько дней было подано более 46 тысяч заявок. Об этом 8 октября на специальной пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Как известно, конкурс «Лидеры России» призван выявить талантливых управленцев, дать им возможность заявить о себе, о своих способностях и амбициях — в хорошем смысле этого слова. А для органов власти и крупнейших коммерческих организаций это возможность подобрать необходимых специалистов, доказавших свою компетентность в открытом и честном соревновании с десятками тысяч соперников. Причем не только из числа победителей — как показывает опыт, финалисты и полуфиналисты тоже пользуются спросом у работодателей.

Принять участие в конкурсе может любой человек в возрасте до 55 лет, уже имеющий управленческий опыт: для участников до 35 лет такой опыт должен составлять не менее двух лет, для остальных — не менее пяти лет. Заявку можно подать до 27 октября включительно, заполнив специальную анкету на официальном сайте.

Первый этап конкурса проводится в режиме онлайн — нужно будет пройти тестирование, по результатам которого каждый кандидат получит отчет с персональными рекомендациями. В январе-марте 2020 года во всех федеральных округах пройдут полуфиналы — уже в очном режиме. А в марте — апреле 300 самых перспективных участников со всей России будут приглашены на финальный этап.

Роман Дементьев, финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг.: — Тем, кто хочет участвовать в конкурсе, я хочу сказать, что легко не будет. Чтобы пройти тесты, нужно иметь широкий кругозор, знать хотя бы в общих чертах историю страны, ее литературу. Интересоваться географией, происходящими в мире событиями. И ничего не бояться, потому что в процессе конкурса его участники проходят своеобразный курс самообучения. Учатся находить решения сложных проблем. Словом, нужно иметь холодный рассудок, хорошую память и быть готовым к любым неожиданностям.

С каждым годом правила проведения состязаний совершенствуются, вот и сейчас в дополнение к основному конкурсу управленцев общего профиля вводятся отдельные специализации (треки) — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Поэтому и часть заданий будет иметь отраслевую специфику.

Все участники, прошедшие в финал, получат образовательный грант на миллион рублей — эти деньги можно будет потратить на обучение и повышение квалификации в одном из российских вузов. А победители смогут занять руководящие должности в министерствах, научных организациях, частных и государственных корпорациях.

Жители Чувашии активно участвуют в конкурсе «Лидеры России» — в прошлом году, например, в полуфинал пробились 14 наших земляков, а один, Роман Дементьев, стал финалистом. Сегодня он руководит Мурманским филиалом крупной транспортно-логистической компании. По его словам, найти работу ему помогло не участие в конкурсе — тогда он уже был в процессе трудоустройства. Тем не менее, как финалист, Роман получил миллион рублей на повышение квалификации и сейчас учится в РАНХиГС по направлению МВА «Стратегический менеджмент». Говорит, что дополнительные знания в области финансового менеджмента, экономики, маркетинга очень кстати. Кроме того, по результатам участия в конкурсе сложился новый круг общения — бывшие соперники консультируют друг друга в реальной бизнес-практике, помогают найти решение в затруднительных случаях.

А еще один финалист «Лидеров России», сезона 2017-2018 годов, в недавнем прошлом директор Национальной телерадиокомпании Чувашии Оксана Ачкасова, сегодня руководит направлением коммуникаций крупного федерального проекта.

В общем, главное — не скромничать, ведь успех приходит к тем, кто не боится испытать свои силы. А еще, конечно, очень важна поддержка близких.

«Хотел бы обратиться не только к тем, кто сам собирается принять участие, но и к их родителям, мужьям и женам. Иногда для хорошего движения вперед не хватает пинка сзади… Очень часто участники полуфиналов прошлых сезонов мне говорили, что сомневались, но принимали решения после слов супругов. Очень часто мужчин мотивировали женщины, поэтому я часто слышал про маму, бабушку, жену и сестру», — сказал на пресс-конференции Сергей Кириенко.