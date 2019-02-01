Житель Чебоксар оштрафован за взятку директору школы

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На 200 тысяч рублей оштрафован житель Чебоксар, давший взятку должностному лицу за устройство ребенка в школу.

Прокуратура Ленинского района Чебоксар поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего чебоксарца. Установлено, что в августе 2017 года он передал взятку в 60 тысяч рублей директору столичной школы, чтобы не было возможных препятствий при зачислении его сына в первый класс этого учреждения.

Уголовное дело, с учетом волеизъявления подсудимого и признания им вины, судом рассмотрено в особом порядке.

Опубликовано: 11 октября 2019 г.


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