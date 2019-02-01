Региональные законы изменяют за федеральными

Это касается налогов, долевого строительства и инвестиций

По-настоящему эмоциональной, но продуктивной выдалась очередная, тридцать пятая, сессия Госсовета Чувашии шестого созыва. Депутаты выдвигали предложения по повестке, обсуждали ее письменное оформление, очень подробно спорили по некоторым вопросам…

Но прежде всего спикер парламента Альбина Егорова обозначила перед слугами народа основные направления законотворчества во втором полугодии, напомнила о необходимости работы над новым бюджетом региона, упомянув при этом Указ «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики», подписанный недавно Михаилом Игнатьевым.

Парламентарии также поздравили со вступлением в их ряды Елену Васильеву, избранную в ходе дополнительных выборов депутатом Госсовета по Привокзальному одномандатному избирательному округу. Таким образом, парламент Чувашии приступил к работе в полном составе.

Нужно отметить, что повестку сессии благодаря замечаниям и предложениям депутатов от КПРФ и ЛДПР утверждали очень долго. Споры о регламенте скоро станут визитной карточкой Госсовета. Так, повестку утвердили только через полчаса и опять без изменений.

Настоящая работа сессии началась с представления заместителем председателя Кабмина — министром финансов Чувашии Светланой Енилиной проекта закона, предусматривающего корректировку налогового регулирования республики вслед за изменениями федерального законодательства. Так, с 1 января 2020 года отменяется обязанность налогоплательщиков сдавать расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций, а с начала 2021 года — еще и декларации по транспортному налогу. Крайний срок уплаты транспортного налога переносится на более позднюю дату — 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Проектом закона, продолжила Светлана Енилина, расширяется перечень видов деятельности, подразумевающих нулевую налоговую ставку для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Предусмотрено предоставление налогоплательщикам инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

Большой отклик вызвало в зале представление министром труда и соцзащиты Сергеем Димитриевым проекта закона, предусматривающего обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих. Документ разработан для реализации положений федерального законодательства, пояснил министр и отдельно подчеркнул, что страхование не распространяется на лиц, замещающих государственные должности Чувашии, в том числе и руководство республики.

Также депутаты поработали над проектами изменений законов Чувашии «Об опеке и попечительстве» (меняется перечень сведений, которые вносятся в государственный банк данных о детях); о промышленной политике (вводится новый порядок заключения специального инвестиционного контракта); о защите прав граждан — участников долевого строительства (создание единого реестра проблемных объектов вместо реестра пострадавших граждан и другие поправки).

Депутатами была заслушана информация о деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике. Руководитель ведомства Татьяна Евдокимова рассказала о реализации законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Были рассмотрены и другие вопросы.

Фото Максима Васильева: Кабинет министров к каждой сессии готовится основательно.