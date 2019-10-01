Олег Артемьев, космонавт, Герой России

«Дорогой Михаил Васильевич, выражаю Вам огромную благодарность от нас, космонавтов. Большое спасибо, что Вы поучаствовали в посадке деревьев сада покорителей космоса — первого в Солнечной системе. Больше нигде такого нет. Очень здорово, что Вы пригласили к себе в кабинет тех детей, которые с Вами сажали деревья. Можно сказать, что они сделали первый шажочек к полету в космос. Надеюсь, что они в будущем присоединятся к великим космонавтам с чувашской земли. И мы будем наблюдать, как они будут покорять Луну и Марс».

(Из видеообращения к Главе Чувашии)