Чувашские пожарные поддержали всемирный флешмоб #tetrischallenge

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пожарные рукава, лестницы, носилки, баллоны с воздухом и маски, а также сами пожарные и их машина — все это уместилось на снимке, сделанном в 1-й пожарно-спасательной части Чебоксар. Фотографию опубликовали в соцсетях в рамках всемирного флешмоба #tetrischallenge.

Запустили акцию 1 сентября полицейские из Цюриха. Вслед за ними показывать себя, свои автомобили и их содержимое начали и представители других служб по всему миру. В республике «поймали волну» сотрудники пресс-службы Главного управления МЧС России по Чувашии — они-то и подсказали спасателям возможность поучаствовать во флешмобе.

«В первую очередь такая акция — это пропаганда нашей работы», — заметил начальник первого отряда Федеральной противопожарной службы Чувашии Александр Бараматов, чьи подчиненные и сделали фотографию. Полковник рассказал: просто достать все из машины времени понадобилось не так много, а вот на то, чтобы сложить все аккуратно, как в популярной игре «Тетрис», потребовалось не меньше получаса. «А если бы во время съемок поступил вызов на пожар?» — спросили у Бараматова журналисты «СЧ». Он ответил: автомобиль на фотографии — резервный, в тот день дежурили две другие машины.

В апреле чувашские спасатели и сами запускали флешмоб. К 370-летию пожарной охраны России они предложили коллегам снимать видео выполнения упражнения берпи (чередование прыжка, планки и отжимания) — причем в полном обмундировании. Тогда наших пожарных поддержали коллеги со всей Чувашии и даже из Московской области.

 

Фото vk.com: Вслед за полицейскими, пожарными и медиками флешмоб подхватили и представители других профессий. По популярному хештэгу можно найти фотографии парикмахеров, радиоведущих, продавцов мебели и спортивных инструкторов…

 

Опубликовано: 10 октября 2019 г.


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