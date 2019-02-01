В почтовых отделениях проходит декада подписки

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие читатели!

С 3 по 13 октября во всех почтовых отделениях проходит Всероссийская декада активной подписки.

Газету «Советская Чувашия» в этот период вы сможете выписать по сниженным ценам.

Стоимость полугодовой подписки с доставкой на весь комплект издания составит 769,80 руб., для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп – 654,72.

«Четверговые» номера в Декаду вы сможете выписать всего за 357,06 руб., льготная категория граждан – за 318,06 руб.

В другие дни цена полугодовой подписки на весь комплект «Советской Чувашии» составит 892,92 руб., на четверговый выпуск 409,56 руб.

Опубликовано: 7 октября 2019 г.


Читайте также:

Михаил Игнатьев дал интервью журналисту информагентства Sputnik Токуяма Асука
Одному из старейших чувашских журналов «Шурăмпуç» исполнилось 100 лет
Поезд до Канаша и сало для синичек
Журналисты отметили профессиональный праздник
«Будь душою лучист, если ты журналист…»
В Новочебоксарске подвели итоги XIII конкурса «Школа-пресс»
Президент России Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию
Публикации о Чувашии вошли в антологию лучших журналистских материалов на межэтническую тему

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.