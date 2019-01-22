Закупочные цены на молоко в Чувашии заметно выросли

Не выйдут ли молочные реки из «берегов»?

Семейный бюджет сельчан, держащих коров, нынешней осенью явно прирос благодаря заметному повышению закупочных цен на молоко. По данным КУП «Агро-инновации» на 27 сентября, они составили в среднем около 18 рублей за литр, что почти на 4 рубля выше, чем на ту же прошлогоднюю дату. Примерно на столько же цены выросли в целом по республике, включая закупку сырья у сельхозорганизаций и фермеров. С учетом этого средняя цена составляет 23,32 рубля.

Разница в ценах объясняется тем, что на современных фермах в сельхозпредприятиях и крупных фермерских хозяйствах производится более качественное и, соответственно, более дорогое молоко, нежели на частных подворьях. Но столь внушительного роста закупочных цен в республике давно не наблюдалось. В основе этого несколько причин — как благоприятных, так и не очень. В числе первых, по данным экспертов, — увеличение перерабатывающих мощностей в регионе, прежде всего благодаря запуску обновленного Чебоксарского молочного завода. А чем выше потребность в сырье, тем, естественно, больше за него предлагают.

Данный фактор обостряется на фоне небольшого снижения объемов производства молока. По данным Минсельхоза республики, на 1 сентября произведено 294,5 тыс. тонн продукции — на 0,2% меньше, чем на ту же дату 2018 года. При этом в сельхозорганизациях — рост на 9,6%, зато у населения — минус 6%. Но самое большое поголовье буренок — 57 тыс. голов приходится как раз на частные подворья, что и влияет на общий показатель. Тогда как в сельхозорганизациях насчитывается 24,6 тыс. голов, у фермеров — 6,9 тыс., где рост, соответственно, на 3,3% и 6,1%. Общее же поголовье коров 88,5 тыс. — 98% к тому же уровню 2018 года. На удорожании закупки сказывается также подорожание кормов, прежде всего зернофуража.

Если для производителей молока рост цены закупки благо, то для потребителей — очередной «щипок» их кошельков, так как розница неизбежно дорожает. В прошлогоднем сентябре цены на молочную продукцию в магазинах снижались, а нынче наблюдается подорожание. По данным КУП «Агро-инновации» на 27 сентября, молоко жирности 2,5% выросло в цене за неделю на 1,8 рубля за литр, жирности 3,2% — на 0,2 рубля. Подорожал также кефир. И это, судя по всему, не предел.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты, в ноябре цены на молочную продукцию в стране могут вырасти в связи с реализацией заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации. В июле в систему контроля «Меркурий» включили сыры, масло, творог, а осенью она пополнится молоком, кисломолочными продуктами и мороженым. Вдобавок с июля 2019-го по февраль 2020 года в России проходит эксперимент по маркировке некоторых видов готовой молочной продукции.

Все эти меры направлены на борьбу с фальсификатом. Но торговым сетям понадобится новое программное обеспечение, техника и персонал. Компенсировать это придется ростом цен на продукты. Правда, в Россельхознадзоре считают, что цены не вырастут. Наоборот — опыт прохождения первого и второго этапов ЭВС показал обратный эффект: снижение себестоимости производства за счет работы бесплатного «Меркурия», ведь производителям больше не приходится платить за оформление бумажных сертификатов…

В целом по стране уровень цен на сырое молоко в августе 2019 года составил 24,4 руб. за литр (без НДС), увеличившись на 0,9% относительно июля. Августовский уровень цен оставался на 13,7% выше уровня августа 2018 года. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

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