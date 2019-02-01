Журналисты устали от «плюсиков»

и считают, что они не оберегают детей от «ненужной» информации

Шестой Всероссийский форум региональных СМИ «Траектория смысла» в этом году собрал в Перми более 350 журналистов из разных регионов страны, в том числе из Чувашии.

3 октября стало первым и основным днем форума с «пленаркой» и работой по секциям. Увы, заявленное участие губернатора Пермского края Максима Решетникова не состоялось — как отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, «он уехал за деньгами» для региона. Но в своём видеообращении губернатор края выразил слова поддержки редакторам и журналистам, приехавшим в Пермь и сказал, что понимает, какое трудное время конкуренции переживают сегодня СМИ. После этих слов форум начал свою работу.

Развитие цифрового телевещания разложил по полочкам Алексей Волин. Сегодня журналисты не атаковали выступающего вопросами по поводу «21 кнопки» и вхождения в мультиплексы — эти проблемы, видимо, уже сошли с повестки дня. Однако конкуренция между федеральными и региональными телеканалами волновала многих. Алексей Константинович, намекнул участникам форума, что у «регионалов» есть главный козырь — это возможность работать с местными рекламодателями, зная их в лицо, тогда как центральное телевидение «ленится“, но зато оно всегда будут выигрывать в производстве сериалов и ток-шоу. Этот же подход, по словам замминистра, касается и местной прессы, с новостной лентой которой не смогут конкурировать федеральные СМИ.

Живой интерес участников форума вызвало выступление председателя комиссии Общественной Палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича. Начал он с вопроса к Алексею Волину о работе Телеграмм-каналов: мол, почему при изучении возможностей различных социальных сетей эта популярная платформа не рассматривается. По словам Волина, подобные рейтинги, не замечающие миллионы пользователей хоть каких каналов, можно выкинуть. «Пользуйтесь всем, где есть аудитория», — подчеркнул замминистра.

Следующий вопрос зал подхватил аплодисментами: не пора ли отменить возрастную маркировку материалов в СМИ, которая не только не ограничивает детей от «опасной» информации, а наоборот обращает их внимание на «плюс 16» и «плюс 18» и усиливает их интерес. Но главное, что отсутствие маркировки или её неправильное указание в эфире или печати приводит к огромным штрафам. Алексей Волин напомнил — министерство изначально исходило из того, что маркировка должна нести рекомендательный характер. «Мы считаем, что необходимо оставить только «плюс 18″, — ещё раз высказал он позицию Минкомсвязи. — А ответственность за доступ детей к информации лежит на родителях».

Александр Малькевич предложил изменить закон об обязательном печатном экземпляре и перейти на цифровую их рассылку, упорядочить календарь подобных медиафорумов, обратил внимание на качество подготовки журналистов в государственных вузах.

После пленарного заседания участники форума уже работали в секциях по вопросам теле— и радиовещания, печатных региональных СМИ и их работе в социальных сетях, деятельности Роскомнадзора.

Валерий Львов

Фото: В работе всероссийского форума СМИ приняли участие представители Мининформполитики республики, НТРК Чувашии и газеты «Советская Чувашия»

