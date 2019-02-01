В Чебоксарах открылась выставка к 90-летию со дня рождения Андриана Николаева

В Чувашском художественном музее открыта выставка «Сын Чувашии. Андриян Николаев» к 90-летию со дня рождения космонавта номер три. Работы более двух десятков художников, которые выразили любовь и восхищение миллионов людей перед подвигом, добротой и душевной открытостью уроженца чувашского села Шоршелы.

Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, кандидат технических наук Андриян Николаев — гордость и страны, и республики, и тем более всех земляков его малой родины, о которой благодаря полету в космос 1962 года узнали во всем мире. Николаев, как известно, совершил два космических полета, рекордных по продолжительности для своего времени, и был первым из космонавтов, свободно парившим в невесомости, а также пионером эксперимента по созданию перехватчика спутников. Художники, конечно, не касались технических, большей частью секретных тогда, сторон его деятельности, а старались передать его душевные качества и запечатлеть незабываемые черты, создать образ героя, сына Земли и замечательного человека.

На выставке представлены работы 22 мастеров изобразительного искусства России и Чувашии — это около трех десятков произведений живописи, графики и скульптуры из собрания ЧГХМ. В том числе и таких легендарных мастеров, как Александр Лактионов (автор хрестоматийного полотна «Письмо с фронта») и скульптор Лев Кербель. Лактионов писал парадные портреты космонавтов, Андриян Николаев на его портрете также изображен при всех наградах и регалиях уже совершившим свои главные подвиги и немало пережившим в своей жизни. А вот Кербель делал скульптурный портрет молодого человека, только что вернувшегося из своего первого полета. Кстати, одна из таких скульптурных работ находится в Третьяковской галерее.

Среди выставочных работ и произведения корифеев чувашского искусства. Героического и простого в общении Николаева пишут, рисуют и лепят Юрий Зайцев, Людмила и Аркадий Акцыновы, Николай Карачарсков, Юрий Ксенофонтов. Элли Юрьев, например, создавал модели монет с родным профилем земляка-космонавта. Но по количеству «николаевских» работ всех превзошел Николай Овчинников, сочинивший настоящее живописное сказание о народном герое. От его свидания с Землей после полета, встречи с земляками в Шоршелах и Чебоксарах в 1962 году и приезда космонавта с молодой женой в Шоршелы до маленькой дочки Алены в семье космонавтов и среди космической семьи Звездного городка.

Предстают на полотнах и самые близкие для Андрияна Николаева люди. Целую галерею можно составить из одних портретов матери, Анны Алексеевны, простой сельской труженицы, работавшей дояркой на ферме и сумевшей вырастить столь славного сына. Немало на выставке и пейзажей прекрасных окрестностей села Шоршелы.

Художественное собрание, посвященное легендарному космонавту, передает зрителю чувства, эмоции и краски времени и личности, которые не блекнут с годами, а, напротив, становятся лишь роднее и ярче.

Фото: «Друзья» — так назвал чувашский живописец Никита Сверчков двойной портрет 1969 года, на котором изобразил Андрияна Николаева и Павла Поповича.