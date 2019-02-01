Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ

«Указом Президента страны поставлена задача — массовое увеличение населения, занимающегося спортом и физической культурой. Цифра, которая поставлена нам для достижения, — 55 процентов, на сегодняшний день цифра по стране составляет 39 процентов, и мы идем с некоторым опережением графика.

Но в разных регионах ситуации отличаются друг от друга, есть регионы — абсолютные лидеры: Краснодарский край, Астраханская область, Санкт-Петербург, Мордовия, Чувашия, Пензенская и Тюменская области».