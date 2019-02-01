В Чебоксарах в третий раз прошли детские соревнования по мини-футболу

Команды из Чувашии и семи регионов страны собрал в Чебоксарах III межрегиональный турнир по мини-футболу на «Кубок Союза Труда» среди детей 2011 года рождения. Впервые юных футболистов принял главный стадион республики — «Олимпийский». В прошлом и позапрошлом годах футбольные баталии проходили на стадионе «Труд».

До начала турнира, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, состоялась рабочая встреча Михаила Игнатьева с членами оргкомитета соревнований по мини-футболу. Руководитель региона рассказал гостям о проводимых в республике Днях здоровья и спорта, об оснащении дворов спортивными тренажерами. «В этом году мы реализуем проект, основанный на инициативах граждан, — сообщил, в частности, Михаил Игнатьев. — Сами жители просят оборудовать и спортивные площадки, и беговые дорожки. На следующий год мы закладываем около 100 млн рублей по республике. Наша задача — в течение пяти лет оснастить все пришкольные стадионы современным оборудованием, уложить дорожки с резиновым покрытием для бега».

«То, что финал соревнований проходит именно в Чувашии, во многом ваша заслуга, — отметил в свою очередь заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, председатель оргкомитета состязаний Давид Кришталь. — В республике успешно решаются задачи развития и популяризации массовых видов спорта, проводится большая работа по популяризации здорового образа жизни. У вас есть, чему учиться».

Справка «СЧ» В этом году межрегиональный турнир по мини-футболу на «Кубок Союза Труда» был включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный Минспорта РФ. «Кубок Союза Труда» проводится при поддержке Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Правительства Чувашии и ряда общероссийских отраслевых профсоюзов. Активную организационную поддержку турниру оказывают республиканские профорганизации во главе с Чувашрессовпрофом, а также федерация футбола Чувашии.

А затем в борьбу за заветный трофей вступили 16 команд. И большинство из них — свои, местные. «Нашу республику на турнире представляли пять чебоксарских команд — «СШ по футболу», ДФК «Legion», ДФК «Стрижи», «Профспорттур-СОШ 61» и «Легионер СОШ 61», — говорит главный судья соревнований Сергей Лесин. — Кроме них, в соревнованиях участвовали новочебоксарский «Юниор», ФК «Химик-Август» из Вурнар, ДФК «Канаш» и «Черные буйволы» из Ядрина. Их соперниками стали команды из Ростовской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского округа, Республики Коми, Мордовии, Удмуртии и Татарстана».

Все было как на большом футболе — болельщики с плакатами, строгие, но справедливые судьи, срывающие голос тренеры и, конечно, азартная борьба. И неважно, с каким счетом завершалась игра, с ничейным 1:1 или разгромным 10:0, страсти на поле кипели до последней минуты матча.

Победу на турнире в итоге одержали гости — спортсмены ДЮСШ-6 из Ростова-на-Дону. Серебряными призерами турнира стали ребята из команды СШ по футболу Минспорта Чувашии. А бронзовые медали увезли с собой юные футболисты ФК «Зенит-Ижевск». Без трофеев, впрочем, никто из мальчишек не остался. Команды, занявшие с 1 по 8 место, получили от министра физической культуры и спорта Михаила Богаратова ценные призы — футбольную форму и мячи, а тем, кто в турнирной таблице оказался ниже, достались сладкие подарки.

Фото ВКОНТАКТЕ: Футболисты совсем еще юные, но за мяч борются по-взрослому.