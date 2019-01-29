Типография № 1 Чувашгиза. Чебоксары, 1930 год

Фото из архива Национального музея

Каждому, кто хоть раз прогуливался вдоль белой балюстрады по верхней набережной Волги, знакомо это здание. Правда, в начале 50-х годов оба фасада, и со стороны улицы К. Иванова, и со стороны Волги (здесь дом даже надстроили), были оштукатурены и покрашены, а вот боковые стороны остались еще той, дореволюционной, кладки, хоть и выкрашены в синий цвет.

Двухэтажный особняк постройки 1887 года фасадом выходил на набережную Волги, со стороны же самой улицы был закрыт домами и почти не просматривался. В 1920 году, после образования ЧАССР, в здание переезжает типография Чувашского издательства. «До сих пор мы еще помним трудности подыскивания помещения под типографию, машин, чувашских и русских шрифтов, станков и прочее. Благодаря настойчивости организаторов типографии в течение нескольких дней было подыскано и оборудовано помещение типографии, в котором в дореволюционное время помещался арестный дом с массой «казематов» (глухих, маленьких и темных комнат). Оборудование и машины были получены в Казани и доставлены в Чебоксары чуть ли не на плечах самих организаторов», — писала газета «Красная Чувашия» (с 1952 года «Советская Чувашия») в августе 1932 года в статье под названием «12 лет Чувашской типографии».

К этому времени типография превратилась в крупное предприятие, насчитывающее около 300 человек. В 1930 году рядом открывается первая поликлиника, или рабочая амбулатория (справа на снимке — сейчас это первая городская больница), и после того как в 1935 году типография переезжает в новое здание по улице Володарского, в доме размещались уже медицинские учреждения.

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Двор типографии на снимке выглядит довольно-таки грязновато, и рабочие с трудом пробираются к улице К. Иванова. Да и немудрено, вот что писала газета в декабре 1930 года: «В Чебоксарах, возле типографии, уже около года лежит, с каждым днем теряя годность, куча железного лома. Позаботится ли кто-нибудь прибрать это железо и направить его на соответствующие заводы?»

И в июне 1933 года почти такая же история: «Довольно порядочное время около Чебоксарской типографии ничем не прикрытые валяются части прибывшей новой типографской машины. От сырости многие места машины уже покрылись ржавчиной. Машину надо немедленно прибрать к месту, а виновников такой бесхозяйственности привлечь к ответу».

Текст и обработка фото – Владимир Трофимов