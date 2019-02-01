Чувашия — в числе лучших регионов по реализации нацпроекта «Экология»

На прошлой неделе в Москве прошло заседание коллегии Министерства природных ресурсов и экологии России, одной из тем которого стала реализация нацпроекта «Экология». Участие в заседании принял Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Выполнение нацпроекта во многом зависит от работы региональных команд, — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. — При этом одним из показателей эффективности является качество работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Дмитрий Кобылкин также подчеркнул, что Чувашия — в числе лучших регионов по реализации региональных проектов в рамках нацпроекта «Экология». «Хочу поблагодарить Главу Чувашии, потому что без участия руководителя субъекта вряд ли бы такие проекты можно было реализовывать активно. У вас и до этого много чего сделано в части экологии. На сегодняшний день республика — одна из передовых», — сообщил он в интервью журналистам НТРК Чувашии.

Напомним, переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Чувашии начался с октября прошлого года. Были построены полигон ТБО мощностью 200 тыс. тонн в год с мусоросортировочным комплексом в Новочебоксарске и мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в Чебоксарах.

Сегодня региональный оператор вывозит ТКО из 1670 населенных пунктов (97% территории республики), сообщает официальный портал органов власти Чувашии. Общий объем вывоза ТКО с начала работы составил более 2 млн 500 тыс. куб. метров отходов. Но одним из препятствий в сборе и вывозе мусора стало отсутствие специальных контейнеров и контейнерных площадок в селах и деревнях. Благодаря решению Главы Чувашии Михаила Игнатьева из республиканского бюджета в рамках программы инициативного бюджетирования для сельской местности были выделены средства на обустройство площадок и приобретение контейнеров.

Фото Олега Мальцева и Людмилы Григорьевой: В деревне Байдеряково Чебоксарского района в сентябре начали возводить площадку для сбора мусора. До этого точкой утилизации бытовых отходов для многих сельчан служил ближайший овраг. А в деревне Чубаево Урмарского района закрытую площадку уже обустроили и поставили контейнеры.