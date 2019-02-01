Готовится Указ Главы Чувашии, направленный на повышение качества жизни

Отремонтировать больницы и школы, оснастить клубы и обновить источники воды

Начиная вчера традиционное еженедельное совещание, Михаил Игнатьев сообщил, что в республике готовится проект Указа, призванного внедрить дополнительные меры по повышению качества жизни населения Чувашии. Охватить планируется пять направлений: образование, здравоохранение, культуру, спорт, общественную инфраструктуру. На эти цели будет выделено около 3 млрд руб.

Глава республики Михаил Игнатьев напомнил, что с 2015 года в республике реализовались мероприятия программы «Вместе жить — вместе строить!», в том числе и по вышеназванным сферам и направлениям.

«Порядка 60 процентов учреждений здравоохранения капитально отремонтировали. Наша задача — изыскать дополнительные средства, чтобы за пять лет капитально отремонтировать все учреждения здравоохранения», — сказал руководитель региона.

Порядка 1 млрд руб. планируется направить на материальное оснащение общеобразовательных учреждений. Половина школ, напомнил Михаил Игнатьев, уже отремонтированы, но многие другие тоже нуждаются в капремонте. Также будут направлены средства на приобретение новой мебели для учащихся начальных классов и модернизацию материально-технической базы. Указ коснется и капитального ремонта оздоровительных лагерей, строительства и реконструкции стадионов, укрепления технической базы спортивных объектов.

«Учреждения культуры должны выглядеть как учреждения культуры», — подчеркнул Глава республики, рассказывая об еще одном разделе разрабатываемого документа. Дополнительные средства планируется выделить на ремонт и оснащение новым оборудованием библиотек, архивов, центров досуга… В клубах, к примеру, появится современная техника.

Для создания комфортных условий жизни на селе нужно позаботиться о качестве питьевой воды. Так, больше половины водонапоорных башен сегодня нуждаются в ремонте, и планируется выделение средств на их обновление. Окончив доклад, Михаил Игнатьев предложил участникам заседания поучаствовать в работе над документом и объявил о готовности выслушать предложения.

«У кого дома тепло?» — поинтересовался Глава республики при обсуждении следующего вопроса, старта отопительного сезона. Как оказалось, соответствующие документы о начале подачи тепла (по данным на утро вчерашнего дня) были подписаны только в Чебоксарах, именно жители столицы первыми ощутили потепление труб еще в субботу. Практически на 100% отапливаются в городе детские сады и школы, на 82% — объекты культуры, более 70% — учреждения физкультуры и спорта, на 50% — больницы. Закончить процесс подключения глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков пообещал до конца недели.

Что касается остальных населенных пунктов, «распоряжения главы муниципалитетов должны подписать сегодня», отметил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Грищенко.

О продолжающейся сельхозярмарке «Дары осени» доложил коллегам министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Цена на картофель, рассказал он, составляет от 8 до 12 руб. за кг (при магазинной цене в 11-24 руб.), на морковь, лук, капусту — от 12 руб/кг (в магазине – 19-24 руб.) Если же сравнивать стоимость овощей со среднероссийскими ценами, то чувашскому потребителю они обойдутся несколько дешевле, дороже оказался только лук (11,6 руб/кг при средней цене по стране 10,2 руб/кг).

В республике завершился дополнительный период проведения итоговой аттестации школьников (ГИА), доложил министр образования и молодежной политики Сергей Кудряшов. В эти дни экзамены сдавали те девяти- и одиннадцатиклассники, которые ранее не смогли пройти испытание или были удалены с него за нарушения. Из 39 учеников, сдававших ЕГЭ, справились с поставленной задачей 27 человек, еще 10 получили двойки по одному из базовых предметов и пересдавали экзамен 20 сентября (результат пока неизвестен). Из оставшихся двух учеников один «провалил» и математику, и русский и будет проходить испытание в следующем году. Второго выпускника удалили из класса за пользование телефоном. Как всегда много было пересдающих экзамены девятиклассников — 1021 человек. Справилось с поставленной задачей 495 человек.

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