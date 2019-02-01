Ценные струны привели за решетку

В Ибресинском районе осуждены похитители оборудования для организации связи.

Четверо жителей Республики Башкортостан признаны виновными в хищении из помещения Ибресинского ЛТЦ ПАО «Ростелеком» 8760 струн, содержащих сплавы серебра и палладия, общей стоимостью свыше 1,3 млн рублей. Как установлено, воры дважды приезжали в поселок Ибреси, в первый раз — чтобы выяснить, как можно совершить кражу. А потом реализовали план.

В ноябре прошлого года злоумышленники спустились с крыши четырехэтажного здания и, взломав запорные устройства окна, забрались в помещение автозала линейно-технического центра, который на тот момент не использовался. Там и находились струны… Полицейские установили личности преступников, трое из которых признали свою вину и частично возместили причиненный преступлением ущерб. Суд назначил организатору преступления наказание в виде 4 лет лишения свободы, основного исполнителя приговорил к 3-летнему сроку, еще двум соучастникам отмерил по 2 с половиной года лишения свободы. Все будут отбывать наказание в колонии общего режима.