Где номер, там и серия

Месяца полтора назад в Чебоксарском аэропорту случился инцидент. С жительницы города Архангельска, купившей билет до Санкт-Петербурга, в авиакомпании «Победа» при регистрации на рейс потребовали доплату.

Пассажирка забронировала билет через Интернет, и, дословно выполнив требование регистрационной формы — указать номер паспорта — вписала в бронь только последние шесть цифр из документа, удостоверяющего личность. Разумеется, при регистрации на рейс выяснилось, что в брони не хватает серии (первых четырех цифр). Эти сведения представитель авиакомпании внес, но за дополнительную плату.

Несогласная с его действиями архангелогородка обратилась в Приволжскую транспортную прокуратуру, которая установила, что ошибок при бронировании билета заявительницей допущено не было, номер паспорта ею введен верно. Поэтому взимание платы за оказание услуг по корректировке данных представителями авиакомпании «Победа» в аэропорту города Чебоксары признано неправомерным, о чем проинформирована авиакомпания. В результате прокурорского вмешательства авиаперевозчик возвратил пассажирке деньги, необоснованно полученные в качестве платы за указанную услугу, а также обратился к собственнику виртуальной платформы (находящемуся, кстати, в дальнем зарубежье) за доработкой информационной системы в части процедуры бронирования авиабилетов. Чтобы в последующем обезопасить людей, понимающих все буквально. «Подобное обращение поступило к нам впервые», — прокомментировала ситуацию старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Майя Иванова.