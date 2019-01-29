От швей до шоферов

В Чебоксарах продолжается транспортная реформа. В ближайшее время намечено пополнить 57 новыми автобусами средней и большой вместимости пять городских маршрутов: № 15, 33, 37, 45 и 46.

В открытом доступе появляется информация о новых перевозчиках. Так, на сайте администрации г. Чебоксары размещены итоги объявленного 21 августа аукциона по автобусному маршруту № 35, курсирующему в диапазоне «бульвар Солнечный — Университет». Победителем стало чебоксарское малое предприятие, судя по данным из Интернета, до последнего времени занимавшееся швейным бизнесом. Однако, получив лицензию на перевозки пассажиров и иных лиц автобусами, предприятие выиграло тендер и перечислило в бюджет города Чебоксары 15 млн 604 тыс. 703 рубля.

Фото twimg.com. Вместе с новыми автобусами в городе появляются и новые перевозчики.