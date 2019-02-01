Шел и нашел

Оперуполномоченный уголовного розыска разглядел в припаркованном во дворе автомобиле похищенные аккумуляторы.

Утром житель дома по улице Рихарда Зорге в Чебоксарах подошел к своему автомобилю ВАЗ-21043, хотел отключить сигнализацию, но она почему-то не сработала. Не завелся и двигатель, когда мужчина открыл двери при помощи ключа и сел за руль. Оказывается, из машины был похищен аккумулятор, во время кражи злоумышленник повредил и провода сигнализации.

Получив сообщение о преступлении, оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары старший лейтенант полиции Максим Урмаков отправился осматривать закрепленный за ним участок микрорайона. Во дворе дома по улице Сапожникова полицейский заметил легковой автомобиль, который ранее фигурировал в оперативной сводке по подозрению в кражах из транспортных средств. В багажнике «тринадцатой» офицер разглядел аккумуляторные батареи.

Неподалеку прогуливался с собакой хозяин данной легковушки, также небезызвестный оперативникам. Страж порядка попросил его открыть авто, но ключи, по словам владельца, были у друга, который накануне брал автомобиль прокатиться. Этот несовершеннолетний приятель чебоксарца в итоге и стал фигурантом уголовного дела по краже. По словам следователя ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары Кристины Перцевой, ранее 16-летний юноша, в отличие от своего друга, не привлекался к уголовной ответственности. Материалы дела направлены в суд.