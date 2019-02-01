Депутата лишили полномочий

Вчера состоялось внеочередное, 43-е, заседание Чебоксарского городского Собрания депутатов. Одним из пунктов его повестки стал вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Чебоксарского горсобрания шестого созыва Алексея Никитина.

По словам заместителя главы города Чебоксары — председателя Чебоксарского горсобрания Николая Владимирова, поводом для рассмотрения данного вопроса стала проверка, организованная управлением Главы Чувашской Республики по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. По ее результатам, был выявлен ряд нарушений, касающихся сведений о доходах депутата Никитина и членов его семьи. Итоги проверки были вынесены на комиссию по соблюдению требований к служебному поведению, сообщил Владимиров. Рассмотрев представленные материалы, комиссия приняла решение, что сведения о доходах, которые подавал депутат Никитин, являются неполными и недостоверными.

На внеочередном заседании Горсобрания депутатов вопрос о снятии полномочий рассматривался долго, было задано много вопросов и докладчику, и самому депутату, рассказал Владимиров в интервью НТРК «Чувашия». В итоге большинством голосов было принято решение о сложении с Алексея Никитина депутатских полномочий.

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