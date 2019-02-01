Детские садики растут

Хотя без проблем обходится не всегда

Как идет строительство детских садиков в новых микрорайонах Чебоксар, проверила представительная комиссия под руководством премьер-министра Чувашии Ивана Моторина, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Садику в микрорайоне «Университетский-2» на 250 мест сначала не повезло — администрация города была вынуждена в одностороннем порядке расторгнуть договор с недобросовестным подрядчиком, строительной компанией «Стройиндустрия». Сегодня на объекте ведет работу «Медведевская ПМК». Руководитель компании доложил председателю правительства, что никаких проблем у строителей нет, уже в декабре они планируют завершить работы.

Похожая ситуация и с садиком на 250 мест в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город». Первый подрядчик не оправдал надежд, за дело взялся новый, и сейчас здесь уже ведется прокладка сетей энергоснабжения, тротуаров и проездов, к декабрю работы будут закончены.

В районе по улице Б. Хмельницкого строится сразу два детсада по 240 мест. В садике, расположенном в пятом микрорайоне, все помещения уже готовы к приему детей. Директор дошкольного учреждения сообщила, что педагогический состав набран, формирование групп тоже завершено. А в детском саду в третьем микрорайоне рабочие завершают монтаж систем теплоснабжения и вентиляции, ведется внутренняя отделка помещений. Глава администрации города Алексей Ладыков отметил, что замечаний к темпам работ на данном объекте нет.

А вот в микрорайоне «Кувшинка», где строится трехэтажный детский сад на 160 мест, строители отстали от графика. Не завершены благоустройство территории, внутренняя отделка, устройство детских веранд. Иван Моторин отметил, что темп строительства очень медленный. Директор подрядной организации ООО «Честрой» доложил, что ежедневно на объекте задействовано 37 человек. Подрядчику поручили увеличить количество рабочих и ускориться по всем направлениям. Та же организация ведет строительство садика на 250 мест в микрорайоне «Солнечный». И здесь до сих пор не уложена кровля и не смонтированы окна…

Завершилось выездное совещание в «Новом городе». Садик на 160 мест возводится силами ООО «Стройиндустрия» в микрорайоне № 1. Здесь не выполнены работы по благоустройству территории и отделке помещений. На одном объекте подрядчик уже подвел город, но здесь обещает выполнить работы.

«Реализация этих проектов осуществляется при поддержке Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева. Два детских сада уже сданы, еще восемь должны ввести до конца года. Сейчас опасения вызывают объекты в микрорайонах «Солнечный», «Кувшинка» (подрядчик «Честрой») и «Новый город» (подрядчик ООО «Стройиндустрия»). Надеемся, подрядчики мобилизуют все силы», — сказал Алексей Ладыков.

Фото cap.ru. Сегодня оборудованный по последнему слову техники бассейн — уже не редкость в строящихся детских садиках.