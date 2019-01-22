Соцпакет или деньги

У республиканских льготников осталось меньше месяца, чтобы определиться со способом получения набора социальных услуг в 2020 году, напоминает республиканское отделение Пенсионного фонда.

Набор социальных услуг (соцпакет) включает в себя обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту лечения и обратно. Государство предоставляет льготникам право на выбор: воспользоваться или отказаться от соцпакета в пользу денежного эквивалента. При этом денежный эквивалент можно выбрать как вместо всего набора, так и вместо одной (или двух) из его частей.

Следует также знать, что при установлении ежемесячной денежной выплаты в первый год соцпакет предоставляется в натуральном виде «автоматически» (за исключением граждан, пострадавших в радиационных и техногенных катастрофах).

Стоимость набора ежегодно индексируется и с 1 февраля 2019 года составляет 1 121,42 руб. в месяц. Из них лекарственная часть — 863,75 руб., санаторно-курортная — 133,62 руб., транспортная — 124,05 рубля.

По данным республиканского отделения, на сегодня форму получения набора соцуслуг решили поменять более 4 тысяч федеральных льготников Чувашии, 92% из них выбрали деньги взамен соцпакета. Следует учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в натуральной форме — это касается, например, тех случаев, когда требуются дорогостоящие лекарства.

В отделении также отмечают, что если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора соцуслуг, то обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если же принято решение изменить форму получения — отказаться от соцпакета или, наоборот, возобновить его получение, то в этом случае необходимо подать соответствующее заявление до 1 октября. Для того, чтобы написать заявление, не обязательно приходить в управления ПФР. Это можно сделать в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда, в многофункциональном центре госуслуг или в клиентской службе ПФР.

Кстати, в 2018 году форму получения соцпакета меняли 8030 жителей Чувашской Республики, причем 45% обратившихся подали заявление в последний месяц отведенного срока — в сентябре.