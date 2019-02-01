Воровал счетчики тепла

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чебоксарские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в хищениях из жилых домов теплосчетчиков.

Летом в полицию стали поступать обращения о пропажах из жилых зданий по улицам Ильбекова, Хузангая и по проспекту Ленина общедомовых приборов учета тепловой энергии. Представители управляющей компании жаловались на исчезновения модемов, контроллеров и прочих необходимых для контроля за подачей тепловой энергии приборов.
Удалось установить, что к пропажам материальных ценностей причастен 31-летний житель Чебоксар, до недавнего времени работавший в обслуживающей организации (ранее судимый за кражу и неуплату алиментов). Он взламывал замки, проникал в помещения, где находилось оборудование, и похищал все ценное. После задержания злоумышленника имущество обнаружено и изъято. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Опубликовано: 13 сентября 2019 г.


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