Один номер на любой экстренный случай

В Чувашии в полную силу заработала система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». В тестовом режиме она эксплуатировалась с июня 2017 года. За это время были успешно пройдены все испытания и получены разрешительные документы, сообщает Мининформполитики республики.

Дозвониться по номеру 112 можно как со стационарных, так и с мобильных телефонов даже при нулевом балансе, заблокированной SIM-карте или ее отсутствии. Система функционирует в круглосуточном режиме. Звонок на 112 будет для абонента абсолютно бесплатным.

Пострадавшему не надо задумываться, в какую экстренную службу и по какому номеру нужно звонить. Операторы 112 сами передадут задачу профильным службам: скорой медицинской помощи, пожарной охране, аварийной службе газовой сети, полиции.

Также продолжают действовать двухзначные («01», «02», «03», «04») и трехзначные («101», «102», «103», «104») номера для вызова экстренных оперативных служб.