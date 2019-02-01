Первые в России

По итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ за второй квартал 2019 года Чувашпотребсоюзу присуждены первое место за развитие общей деятельности, первое место за развитие розничной торговли, первое место за участие в объединенных закупках, первое место за развитие производственной деятельности, первое место за развитие заготовительной деятельности, первое место за развитие общей деятельности по Приволжскому федеральному округу.

Сразу несколько районных потребительских обществ Чувашпотребсоюза стали победителями и призерами Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди организаций потребительской кооперации системы Центросоюза за первое полугодие 2019 года.

Моргаушскому райпо присуждено первое место за развитие общей деятельности, первое место за развитие розничной торговли, второе место за развитие объединенных закупок. Аликовскому райпо присуждено третье место за развитие общей деятельности, третье место за развитие объединенных закупок, третье место за развитие заготовительной деятельности. Ядринскому райпо присуждено третье место за развитие розничной торговли, третье место за развитие объединенных закупок, второе место за развитие заготовительной деятельности. Ишлейскому райпо присуждено первое место за развитие объединенных закупок.