Владимир Путин назначил нового министра МВД по Чувашии

Указом Президента РФ Владимира Путина на должность министра внутренних дел по Чувашской Республике назначен Виктор Шметков, с присвоением ему специального звания «генерал-майор полиции».

Из досье

Виктор Анатольевич Шметков родился в 1963 году в Астрахани. В 1985 году окончил Астраханский государственный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, в 1996-м — Академию управления МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1985 году младшим инспектором пожарной части №4 Управления пожарной охраны УВД Астраханского облисполкома, затем продолжил службу в отделе вневедомственной охраны при УВД Астраханской области. Затем работал заместителем начальника отдела внутренних дел Кировского района Астрахани, руководил дежурной частью УВД по Астраханской области, был заместителем начальника УМВД России по Астраханской области. С февраля 2015 года был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области. Награжден нагрудным знаком Министерства внутренних дел РФ «Почетный сотрудник МВД».