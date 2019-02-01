Чувашские музыканты попали в Книгу рекордов Гиннесса

Чувашские музыканты приняли участие в установлении нового мирового рекорда. Вместе с 20-тысячным сводным хором и 8-тысячным оркестром они исполнили гимн России. Всероссийская акция прошла 1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и была посвящена 75-летию создания мелодии гимна страны.

Это стало самым массовым живым исполнением государственного гимна в истории, сообщают организаторы. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Исполняли гимн профессиональные и любительские коллективы из всех 85 субъектов России. Нашу республику в многотысячном ансамбле представляли оркестранты театра оперы и балета, студенты института культуры и искусств, а также студенты и преподаватели Чебоксарского музучилища имени Ф.П. Павлова. Вместе с музыкантами гимн также исполняли волонтеры, футбольные болельщики и зрители на трибунах.

После гимна участники так же масштабно спели и сыграли русскую народную песню «Эй, ухнем!» в сопровождении светового шоу. А завершилась акция футбольным матчем «Зенит — Спартак».