В «Дент-а-мед» делились опытом со стоматологами страны

И улыбка, и хорошее настроение

Ведущие стоматологи из многих регионов России собрались в Чебоксарах на профессиональный форум. В столице Чувашии прошло выездное совещание клуба успешных руководителей стоматологических организаций. Гостей принимали в одной из передовых клиник республики — профессиональной стоматологии «Дент-а-мед». Специалисты клиники поделились с коллегами секретами профессионального мастерства. Организовали для них экскурсию, рассказали о технологиях, используемых в «Дент-а-мед», а также о том, как удается соответствовать мировым стандартам в области стоматологии.

О том, что такое успех в своем деле и признание пациентов, в клинике хорошо знают. Вот уже 15 лет «Дент-а-мед» дарит людям здоровье, ежедневно доказывая, что стоматологическое вмешательство может и должно быть комфортным и приятным. Подтверждают лидерские позиции и многочисленные международные дипломы и сертификаты. Так, профессиональная стоматология «Дент-а-мед» имеет статус инновационного центра Стоматологической ассоциации России, является центром клинического мастерства мирового производителя имплантатов «NobelBiocare», а также референс-клиникой известной во всем мире немецкой компании «KAVO», ведущего производителя современного стоматологического оборудования. Для посетителей это означает, что при их лечении используются лучшие и надежные технологии, а качество услуг соответствует высоким мировым требованиям.

Впрочем, клиника «Дент-а-мед» мало похожа на привычную стоматологию даже в мелочах. Интерьеры в стиле ампир, негромкая музыка, спокойная и доброжелательная обстановка, фотозона для сэлфи — с первых минут пребывания в основном офисе по улице Водопроводной попадаешь в особую атмосферу. «Мы постарались сделать все комфортно с точки зрения логистики, — говорит главный врач клиники, заслуженный врач Чувашии Юрий Зорин. — Успех клиники зависит от многого. Прозрачность во всем, понятный план лечения для пациента, сопровождение на всех этапах — это тоже важно и вызывает большое доверие пациентов. На гостей произвели впечатление установленный у нас томограф, позволяющий проводить 3D-диагностику всей челюстно-лицевой области и оборудование для цифровой стоматологии. Интересным им показалось и то, что весь спектр стоматологической помощи наши пациенты получают в одном месте: от диагностики до протезирования на имплантатах».

Стоматология «Дент-а-мед» в настоящее время имеет три офиса, в которых работают 45 врачей первой и высшей квалификационной категории, включая детских стоматологов. Маленьким посетителям здесь совсем не до слез: у входа их встречает Зубная фея, а в детских комнатах можно поиграть и отвлечься. Позаботились в клинке и о приезжих пациентах: после проведенного вмешательства можно восстановить силы в комнате отдыха, выпить чай или кофе, почитать книгу.

Постоянное самосовершенствование врачей и сотрудников, причем не только профессиональное, но и в различных областях жизни, — тоже часть культуры «Дент-а-мед». Врачи-стоматологи клиники — постоянные участники спортивных, культурных, творческих мероприятий. Вот и к предстоящей эстафете «Советской Чувашии» здесь тщательно готовятся. Победители забегов получат в награду сертификаты от «Дент-а-мед».