Поддержка эстафеты — лишь маленькая толика в корзине добрых дел АККОНДа

Рекордсмен по мозаике

Ни одно важное событие республики и ее столицы не обходится без участия кондитерской фабрики «АККОНД» — это предприятие с высокой социальной ответственностью.

Сладости от АККОНДа можно увидеть практически на всех значимых мероприятиях, которые проводятся в Чувашии. Первого июня этого года, в День защиты детей, АККОНД принял участие в благотворительной акции Первого канала «Стань первым!» Детишки раскрыли гигантскую пятиметровую конфету, наполненную сладостями — 6000 конфет чебоксарской кондитерской фабрики.

В День республики чебоксарцев снова ждал сюрприз от АККОНДа. Кондитеры искусно выложили огромнейшую мозаику из конфет. На создание шедевра размером 5 квадратных метров ушло около 5000 конфет общим весом 73 кг. Мировой рекорд по самой большой мозаике из конфет был зафиксирован международным агентством регистрации рекордов «Интеррекорд» и внесен в реестр рекордов России.

К 550-летию города Чебоксары фабрика выпустила лимитированную юбилейную серию продукции с изображением достопримечательностей города. Гости столицы с удовольствием увезли сладкие сувениры не только в качестве лакомства, но и для того, чтобы показать родным и близким красивейшие места столицы Чувашии.

Сладкие сюрпризы ожидают и участников эстафеты. На предприятии надеются, что бегунам они понравятся.