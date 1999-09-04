«Дядя Хо Ши Мин» и удачливый техник

История республики на страницах «СЧ»

60 лет назад — 5 сентября 1959 года

В день 40-летия со дня гибели Василия Чапаева газета вспоминает, как выглядела раньше деревня, в которой он родился, и как она выглядит сейчас.

«Деревню эту называли в казенных бумагах Будайкой, а в народе — Грязихой. Последнее больше отвечало истине. Тощая, подзолистая земля давала слишком мало хлеба, и чтобы хоть как-нибудь прокормить свои семьи, Грязевские мужики уходили на заработки: рубили хозяевам лес, сплавляли плоты, плотничали. <…>

Будайка давно вошла в черту города Чебоксар, названа улицей Чапаева и окружена кольцом новостроек. Поблизости от нее — электроаппаратный завод, железнодорожная станция, другие предприятия, многоэтажные жилые кварталы. Отсюда хорошо виден проспект Ленина, застраивающийся многоэтажными жилыми домами.

На рисунке внизу слева виден дом, в котором родился народный герой, а справа — бывшая приходская школа, где обучался грамоте Василий Иванович.

Рисунки студента Чебоксарского художественного училища И. Владимирова».

50 лет назад — 6 сентября 1969 года

В средней школе № 6 уже более девяти лет существует Ленинский зал, а в нем — созданный пионерами интернациональный уголок.

«Самая дорогая реликвия уголка интернациональной дружбы — цветной фотоснимок Председателя ЦК Партии трудящихся Вьетнама, Президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина с его автографом. Как попал этот снимок в чебоксарскую школу? Семь лет назад пионеры отряда имени Михаила Сеспеля послали Хо Ши Мину поздравительное письмо в связи с семнадцатой годовщиной ДРВ. Вскоре ребята получили этот фотоснимок. Под снимком Президент написал: «Дядя Хо Ши Мин». Слово «дядя» на русском языке.

В. Славин».

40 лет назад — 8 сентября 1979 года

Журналист А. Глушаков предлагает читателю обратить внимание на вид, открывающийся с Московского моста Чебоксар. Здесь, под мостом, уже снесена старая часть города, а будущий залив пока еще не создан.

«Совсем недавно там внизу пролегали улицы, вдоль которых стояли дома. И вот все это исчезло. Рухнули стены Русского драмтеатра. Исчез старый рынок. Не стало многих зданий, формировавших улицы этой части города.

Город эвакуируется из низины, которую в недалеком будущем заполнит волжская вода. После создания водохранилища здесь возникнет залив, который, по замыслу проектировщиков, украсит Чебоксары, внесет в их облик новые, неповторимые черты. А на месте старой площади можно будет побывать… разве что с аквалангом.

Еще раз взгляните с высоты Московского моста на простирающуюся от него низину. Ее пересекает серая бетонная стена. Это будущая водосливная плотина, которая разделит залив надвое и будет способствовать активному водообмену.

Чуть выше моста, где сейчас проходит одиннадцатый троллейбус, появится городской пляж, способный принять одновременно 50 тысяч любителей солнечных ванн. Заполнится эта часть залива водой, перекачиваемой из Чебоксарского моря по специальным трубопроводам».

30 лет назад — 7 сентября 1989 года

Участник Великой Отечественной войны, пенсионер П. Соловьев много лет ходит за Волгу по грибы. Вот и 29 августа они с сыном вышли на «тихую охоту» в 54-м квартале Марийского лесничества. И тут произошло нечто непредвиденное.

«Совсем рядом впереди нас раздался какой-то храп или что-то в этом роде. Я было подумал, что мы вспугнули кабана и он убегает от нас. Но тут затрещали и начали раздвигаться кусты. А оттуда… выскочил огромный медведь и ринулся прямо на нас. Расстояние между нами сокращалось с каждой секундой. Хотя мы оба охотники, но защищаться в эту минуту нам было нечем — кроме перочинных ножей, у нас больше ничего не было.

Когда расстояние между нами оставалось не более 15 метров, сын закричал, как говорят, не своим голосом. <…> Видимо, крик сына и подействовал на зверя. Он мгновенно развернулся на 180 градусов и тут же снова скрылся в кустах. А мы, опомнившись, только тогда пустились наутек, бросив ведро с грибами».

20 лет назад — 4 сентября 1999 года

Рядовой техник Чувашского театра оперы и балета Геннадий Иванович Шкомаров не пожалел десяти рублей и купил лотерейный билет.

«И оказался он счастливым. Розыгрыш лотереи состоялся в День города. А на днях чебоксарец Шкомаров получил ключи от новенькой «Оки».

Себя он азартным не считает, а вот к удачливым относит. Три раза за свою жизнь, говорит, покупал билеты. Первый раз в «Спортлото» выиграл 130 рублей, затем по лотерее ДОСААФ — резиновую лодку. И вот — автомашина!»

Фото Ю. Саитгалина