С шипами можно проколоться: у участников эстафеты проверят обувь

Чуть больше месяца прошло с тех пор, как трибуны стадиона «Олимпийский» гудели от возгласов болельщиков на чемпионате России

по легкой атлетике. А в эту субботу многотысячную армию любителей спорта ждет очередное масштабное мероприятие — эстафета «Советской Чувашии».

На беговую дорожку выйдут не только профессиональные спортсмены, но и любители. А потому судейская коллегия предъявляет особые требования к составу команд и экипировке, в частности к обуви.

Как говорит судья соревнований Алексей Александров, обувь каждого спортсмена будут проверять. Бегунов в «шиповках» на старт не допустят. И дело даже не в профессиональном дорогостоящем синтетическом покрытии, которое длинные шипы могут испортить. Можно было бы разрешить бежать с шипами ограниченной длины, но для этого придется мерять шипы каждого участника эстафеты. Учитывая, что не у каждого найдется современная, соответствующая необходимым стандартам обувь, было принято решение, что все стартуют в кроссовках. Это не позволит отдельным спортсменам иметь дополнительные преимущества. Ведь в «шиповках» бежать легче. В общем, созданы все условия, чтобы на беговой дорожке шла честная борьба.