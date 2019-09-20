До эстафеты «СЧ» остался один день

Сентябрь зовет на старт

Малыми олимпийскими играми в свое время называла эстафету «Советской Чувашии» чемпионка мира и Европы по спортивной ходьбе Алина Иванова. На старт забегов она выходила в составе эстафетных команд педучилища, пединститута и говорит, что переживала тогда не меньше, чем потом — перед международными соревнованиями.

Сейчас на эстафету Алина Иванова приходит уже в качестве почетного гостя. Придет и нынче, вместе с другими нашими знаменитыми чемпионками — Еленой Николаевой, Олимпиадой Ивановой, Ольгой Егоровой. Каждый сентябрь все они ждут эстафету «Советской Чувашии» как большого спортивного праздника.

Ждет начала соревнований «СЧ» и председатель республиканского совета ветеранов спорта Василий Шоркин. Есть у него для этого особый повод — впервые в истории эстафеты на старт в отдельной группе выйдут пенсионеры, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60-ти. «Об этом наш совет и республиканский союз пенсионеров мечтали несколько лет, — говорит Василий Сергеевич. — Спасибо и Минспорта республики, и редакции «Советской Чувашии» за то, что поддержали идею».

По словам Шоркина, на старт дебютного супер-ветеранского забега выйдут не менее 12 команд. И конкуренция будет не хуже, чем у молодых. «Очень сильные команды у Чебоксарского и Красноармейского районов, Новочебоксарска, ряда предприятий Чебоксар», — говорит Шоркин.

Составы практически всех команд уже определены. Вчера в редакции «СЧ» на заседании мандатной комиссии эстафетные номера получили представители более 50 команд. Остальные смогут сделать это 7 сентября, на стадионе «Олимпийский». Напоминаем, регистрация участников эстафеты будет проходить с 8 до 10 часов утра. В половине десятого — построение команд, а в 10 часов — торжественная церемония открытия

У спортсменов остался день на тренировки, у болельщиков — на подготовку плакатов и речевок в честь любимой команды. А в субботу — встречаемся на «Олимпийском», на 81-й легкоатлетической эстафете «СЧ» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева.

Фото Валерия Козлова: Всего в запасе у мандатной комиссии более 1800 эстафетных номеров.