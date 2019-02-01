Эстафета собирает друзей

Копилка призов пополняется

Эстафета «Советской Чувашии» — это первое осеннее республиканское массовое спортивное мероприятие. И мы стремимся к тому, чтобы оно было ярким и запоминающимся. Но без поддержки наших партнеров сделать это сложно. Они не на словах, а на деле помогают газете провести масштабные спортивные соревнования. Причем для многих из них поддержка эстафеты стала доброй традицией.

Нынче, как и в предыдущие годы, эстафету уже поддержали ООО «СЗ «Отделфинстрой», «Чувашпотребсоюз», Нотариальная палата Чувашской Республики, филиал фирмы «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», АО «АККОНД», МНТК «Микрохирургия глаза», Чувашское отделение ПАО Сбербанк, ОАО «Ростелеком», АКБ «Чувашкредитпромбанк», ОАО «Россельхозбанк», Чувашское региональное отделение партии «Единая Россия», предприниматель Адер Николай Михайлович. Готовят призы и подарки ООО «Забава» (сеть магазинов «Спорттовары), «Росгосстрах» в Чувашии, ООО «Чувашгосснаб», торговая компания «Тав», Новочебоксарская швейная фабрика «Элита», филиал ООО «Авангард» — «Цивильский Бекон», ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза, кондитерская фирма «СМАК», ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования», ООО «Дент-а-мед».

Свой вклад в проведение эстафеты вносят два республиканских ведомства — Министерство физической культуры и спорта и Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций, а также администрация города Чебоксары.