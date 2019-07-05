Началась реализация первого этапа пилотного проекта перехода на раздельный механизированный сбор отходов на территории Чувашской Республики

Ранее Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин утвердил дорожную карты пилотного проекта перехода на раздельный механизированный сбор отходов на территории Чувашской Республики.

В соответствии с дорожной картой администрациям г.Чебоксары и г.Новочебоксарска необходимо определить, согласовывать места сооружения (изготовления) площадок для крупногабаритного мусора и раздельного сбора отходов (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», с приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 09.10.2017 № 03/1-03/886).

Региональный оператор нашел подрядную организацию совместно с которой определил виды, количество и размеры контейнерных площадок, количество и вид контейнеров для механизированного сбора пластика, металла, бумаги, картона и стекла.

Установка специализированных контейнеров производится подрядной организацией по мере сооружения площадок.

С целью исполнения пункта 3 дорожной карты между МВК «Экоцентр» и филиалом АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарке заключено соглашение о реализации совместного пилотного проекта по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов. На концессионных объектах филиала будет осуществляться досортировка и подготовка к дальнейшей транспортировке на предприятия по глубокой переработке вторичных материальных ресурсов (ВМР). В настоящее время на концессионных объектах филиалом АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарке осуществляется отбор (сортировка) из общего потока твердых коммунальных отходов 22 фракции ВМР.

Реализации пилотного проекта позволит получить данные по объемам ВМР которые жители готовы раздельно накапливать и доносить до площадки с контейнером для раздельного сбора, затраты на организацию механизированного сбора ВМР. Данная информация будет учитываться при установлении платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.