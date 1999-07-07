Операция в открытом море и диплом в 80 лет

История столицы на страницах «СЧ»

60 лет назад — 5 июля 1959 года

Превратим свою улицу в живописный уголок города, — решили жители улицы Слесарный овраг г. Чебоксары. Своими силами они построят деревянные тротуары, склоны оврага засадят вишнями.

На снимке: энтузиасты благоустройства на воскреснике. Фото Ю. Ананьева.

50 лет назад — 5 июля 1969 года

В педагогическом институте имени И.Я. Яковлева состоялось торжественное вручение дипломов студентам-выпускникам. Первым диплом получил Георгий Ильич Ильин. Этому выпускнику физико-математического факультета — 80 лет!

«Дипломную работу по педагогике Ильин защитил на тему: «Просветитель чувашского народа И.Я. Яковлев». Члены государственной экзаменационной комиссии и научный руководитель доктор педагогических наук, профессор Г.Н. Волков дали ей высокую оценку. Выяснилось, что выпускник — ученик выдающегося просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева. В 1907 году за участие в революционных выступлениях он был отчислен из Симбирской чувашской школы. <…> Сейчас он преподает в Штанашской средней школе Красночетайского района.

<…> «Я поставил себе целью своей жизни, — говорит он, — получить высшее образование, окончить институт, который носит имя моего бывшего учителя И.Я. Яковлева. Он нам говорил, что учиться никогда не поздно».

В. Авдеев,

проректор по заочному и вечернему обучению пединститута».

6 июля 1969 года

На снимке: Книжные базары в парке имени Н.К. Крупской стали традиционными. Тысячи книголюбов столицы Чувашии спешат сюда в выходной день, чтобы купить новые книги.

Фото В. Шемарова.

30 лет назад — 1 июля 1989 года

Федор Панин, чебоксарский хирург высшей категории, получил письмо из Владивостока от матроса Евгения Масковко. Он сообщал, что здоровье идет на поправку, и благодарил за спасенную жизнь…

«Морской паром «Русь» с советскими туристами на борту совершал круиз у берегов Японии. <…> В каюту Ф.В. Панина постучали, вошел судовой врач.

— Федор Васильевич, мне сказали, что вы хирург, не согласитесь ли проконсультировать одного из членов экипажа. <…>

Осмотрев больного, Ф.В. Панин сделал заключение: острый аппендицит. Нужна срочная операция. До Токио больной может недотянуть. Судовой врач с помощью членов экипажа подготовил все необходимое. Два часа длилась операция в бушующем океане. В тесной, плохо освещенной каюте, при семи-девятибалльной качке люди в белых халатах боролись за жизнь человека и победили.

В. Рудаков».

5 июля 1989 года

Чебоксарец Е. Сытин передвигается по городу на велосипеде — это удобно и полезно для здоровья. Но, как пишет он в своем письме в редакцию, отношение к велосипедистам оставляет желать лучшего.

«Как известно, в Чебоксарах нет велосипедных дорог, приходится пользоваться общей автомобильной. Согласно правилам дорожного движения велосипедист обязан держаться в полосе полутора метров от правой кромки дороги. Как раз эта полоса-то находится в наихудшем состоянии: ямы, песок, грязь, посторонние предметы… Велосипедисту ничего не остается, как нарушать правила.

Создаются неудобства и автомобильному движению, и велосипедисту. Но почему этому не придают значения службы, которые отвечают за содержание дорог в городе? Иногда можно видеть на дорогах раздавленных кошку или собаку».

20 лет назад — 7 июля 1999 года

Национальный музей организовал встречу потомков чебоксарских купцов.

«Это первая такая встреча, на нее пришли представители трех купеческих родов — Шемякиных, Таланцевых, Тавриных, игравших важную роль в экономической и политической жизни уездных тогда Чебоксар. Представители родов Шемякиных и Таланцевых возглавляли городскую Думу, Василий Таврин был владельцем кирпичных заводов, Савва Таврин преуспел в кожевенном промысле.

…На встречу собрались около десяти потомков купцов. Пока они решили создать свое неформальное объединение. Видимо, в него войдут и представители других купеческих родов. Цели и задачи объединения пока не определены. Может быть, о них будет сказано на следующей встрече, она намечена на осень».