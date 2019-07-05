«Лакреевский лес» и парк им. А.Г. Николаева обновляются к юбилею Чебоксар

Парк в несколько ярусов

Звуки стройки и ремонтных работ абсолютно не мешают малышам и их мамам гулять в парке «Лакреевский лес», а наоборот, радуют их. Ведь вся эта суматоха означает, что здесь наводят последние штрихи в ландшафтном дизайне.

У входа в парк отдыха появится новая арка с вечерним освещением, старую строители уже демонтировали. Подготовительные работы начались еще в конце апреля. В первую очередь подрядчики заасфальтировали участок, посадили клумбы, укрепили опорную стену, восстановили террасы и тропинки, ведущие к аттракционам. Реконструкция всего объекта обойдется в 14 миллионов рублей. 10 из них выделены из бюджета города, остальные добавил парк.

Общая концепция входной группы, по задумке авторов, должна напомнить отдыхающим, как «Лакреевский лес» выглядел в 60-е годы прошлого века. При входе было три площадки, располагавшиеся из-за особенностей рельефа на разных уровнях, первый — это территория отдыха с клумбами и скамейками, два других — зона для аттракционов. Вот эту многоярусность в современном парке и восстановили в первую очередь.

ЦИФРА: 474 тысячи посетителей принял парк «Лакреевский лес» в прошлом году с мая по сентябрь. Нынче, по словам директора Игоря Ивонтьева, ожидается на 20 процентов больше.

— Вход в парк — это его визитная карточка. Здесь мы хотим совместить все хорошее, что было когда-то с современными архитектурными решениями в эко-стиле, — рассказал директор парка «Лакреевский лес» Игорь Ивонтьев. — В зоне отдыха будет просторно, рядом со старой высокой елью появятся необычные скамейки с навесами, украсит площадку деревянная декоративная клумба.

Преображается парк не только внешне. В нем появились пункты проката спортивного оборудования, веревочные городки, летние библиотеки. Часто проводятся здесь и спортивные зарядки. Кстати, помимо новых архитектурных форм ко Дню города в парке появятся новые аттракционы, на которых разрешат кататься малышам с двух лет. А в будущем возле входа откроется небольшой торговый ряд: конечно, здесь не будет никаких шашлыков, а только чай, прохладительные напитки, свежая выпечка и мороженое.

Приглашают в «Лакреевский лес» и отдыхающих школьников в рамках совместного с администрацией города проекта «Лето в парке», для них разработана специальная развлекательная программа. Только в июне «Лакреевский» посетили ребята из 40 городских школ.

Леонид Черкесов, депутат Госдумы: — Я довольно часто прихожу в Лакреевский парк и с каждым разом убеждаюсь, что парк меняется в положительную сторону. В последние 4-5 лет он значительно преобразился, больше стало посетителей. Значит, им нравится здесь отдыхать. Раньше и в туфельках невозможно было пройти, а сейчас какие дорожки хорошие, и новые аттракционы как для детей, так и для взрослых появились. Если сравнить — наши парки даже лучше московских… Алла Салаева, заместитель главы администрации г. Чебоксары по социальным вопросам: —Сегодня мы видим, как меняется облик парков и создается новая концепция. На реконструкцию парка «Лакреевский лес» и детского парка имени А.Г. Николаева, приобретение аттракционов и оборудования за последние годы было направлено более 50 млн рублей. Сейчас обновление близится к завершению. Посетители оценивают и благоустройство, и новые программы, и творческие фестивали. Мне кажется, еще много лет эти территории будут самыми любимыми у горожан.

Чебоксарцы любят проводить свободное время в этом парке: гулять с детьми, любоваться природой, сидеть на лавочке, наслаждаться пением птиц. Подкармливают и белочек. В прошлом году их выпустили здесь с десяток, одна пара прижилась возле здания администрации, остальные поселились в глубине лесопарка.

— Очень довольны! Сразу другой вид у парка, — делится впечатлениями чебоксарка Ирина Ляхова. Я сама в этом парке гуляла, когда маленькая была, теперь со своими детьми гуляю. Оформление вот этих клумб — очень здорово!

Работы идут и в детском парке имени космонавта А.Г. Николаева. В этом году на его благоустройство администрация города выделила 3 млн рублей. Здесь будет проведен ямочный ремонт, придется снести летнюю эстраду, которая находится в аварийном состоянии.

— К 550-летию Чебоксар запланирована реконструкция центральной аллеи парка, а именно главных клумб, — рассказал директор парка Георгий Богуславский. — Мы получили согласие от анимационной студии «Паровоз» на использование образа персонажей музыкального анимационного сериала «Деревяшки». И теперь в парке поселятся его главные герои — деревянные игрушки Кошечка Мяу, Собачка Гав-Гав, Поросенок Хрю, Лошадка Иго-Го и Слон Ду-Ду. Высота самой большой скульптуры составит полтора метра.

Рифат Фаткуллин, Елена Марушева

Фото go2park.ru: Зону отдыха при входе в «Лакреевский лес» оформят в эко-стиле: скамейки с навесами, арт-объекты и клумбы будут выполнены из светлого дерева.