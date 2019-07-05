В Цивильске начала работу знаменитая Тихвинская ярмарка

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Праздником православной культуры открылась вчера знаменитая цивильская Тихвинская ярмарка. В программе первого дня — концерт «Колокольный перезвон», выступления гусляров и православных хоров.

А сегодня в Фестивальной деревне (так называется главная праздничная площадка ярмарки) — день театра. Каждое поселение Цивильского района разыграет мини-сценки национальных чувашских обрядов, местный театр моды покажет коллекцию народных костюмов. На районном празднике спорта и труда «Акатуй — 2019» выступят лучшие гармонисты, состоится чествование хлеборобов. Впервые пройдет творческий конкурс «Тихвинская барышня».

В выходные на ярмарке торжественно отметят 430-летие Цивильска. Меломанов ждут фестивали «Цивильские перезвоны» и «Танцевальная палитра», любителей спорта — турниры по мини-футболу, самбо, пляжному волейболу. Пройдет также состязание гиревиков и первенство по мотокроссу. Завершится ярмарка в воскресенье.

Опубликовано: 5 июля 2019 г.


Читайте также:

Росстат посчитал стоимость главного новогоднего салата по субъектам Российской Федерации
Цитата номера
Как ведет себя бензин
В Чебоксарах проверили цены на жизненно важные продукты в сетях "Сахарок" и "Перекресток"
В Цивильске завершена замена оборудования котельных
У Чувашского книжного издательства появился интернет-магазин
В Цивильском районе задержали пьяную автоледи с двумя детьми
С 1 июля вводится обязательная маркировка о содержании в продуктах заменителей молочного жира

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.