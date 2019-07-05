В Цивильске начала работу знаменитая Тихвинская ярмарка

Праздником православной культуры открылась вчера знаменитая цивильская Тихвинская ярмарка. В программе первого дня — концерт «Колокольный перезвон», выступления гусляров и православных хоров.

А сегодня в Фестивальной деревне (так называется главная праздничная площадка ярмарки) — день театра. Каждое поселение Цивильского района разыграет мини-сценки национальных чувашских обрядов, местный театр моды покажет коллекцию народных костюмов. На районном празднике спорта и труда «Акатуй — 2019» выступят лучшие гармонисты, состоится чествование хлеборобов. Впервые пройдет творческий конкурс «Тихвинская барышня».

В выходные на ярмарке торжественно отметят 430-летие Цивильска. Меломанов ждут фестивали «Цивильские перезвоны» и «Танцевальная палитра», любителей спорта — турниры по мини-футболу, самбо, пляжному волейболу. Пройдет также состязание гиревиков и первенство по мотокроссу. Завершится ярмарка в воскресенье.