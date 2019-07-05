Михаил Игнатьев провел инспекцию новочебоксарских предприятий и проверил ход дорожного ремонта

Развитие экономики поможет росту зарплат

…В ожидании своей маршрутки на остановке скопились новочебоксарские дачники. «Ждем-ждем! Даже не верится», — переговаривались они между собой. И речь шла не о запоздавшем транспорте, а о желанном всеми капремонте дороги по улице Промышленной.

Именно по ней садоводам-огородникам приходится добираться на свои участки, и плохое состояние трассы раньше существенно осложняло жизнь. «Наконец-то!» — выразила общее мнение пенсионерка Светлана Алексеева. С подругами-дачницами она специально подошла со словами благодарности к Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, инспектировавшему в этот день ход ремонта дороги по улице Промышленной. Бабушка рассказала: свои овощи-фрукты она выращивает много лет, ей все время приходилось добираться до дачи то пешком, то на попутках: по разбитой дороге транспорт не всегда ходил регулярно.

Теперь дачникам не страшны ни непогода, ни обратный путь с урожаем на руках: впервые за тридцать лет пройдет капремонт улицы. Работы уже начаты: дорога расширена, частично уложен выравнивающий слой асфальтобетона. А до 23 сентября подрядчик обязуется выполнить контракт полностью. К этой дате участок дороги по улице Промышленной протяженностью 2,4 км полностью преобразится. Изменения стали возможны благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на ремонт «промышленной трассы» выделено почти 112 млн рублей.

О национальных целях и задачах говорили и на «Химпроме», куда тоже заглянула делегация под руководством Главы Чувашии. Выдав гостям каски и противогазы (все же химический завод!), представители предприятия продемонстрировали им цех по производству гипохлорита кальция, открытый в марте прошлого года и выходящий сегодня на полную мощность. Еще одна линия пока только в планах, цех по производству перекиси водорода начнут строить в декабре, а завершат работы в 2022 году.

«Благодаря программе импортозамещения завод удовлетворяет внутренний российский спрос на очень большую линейку продукции химического производства, — прокомментировал увиденное Михаил Игнатьев. — Открытие нового производства всегда радует, появляются дополнительные рабочие места для молодежи». «Развитие химического комплекса имеет для нас стратегическое значение. Особенно это важно в рамках национальных целей и задач, которые поставил Владимир Путин, — продолжила разговор врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Светлана Ананьева. — Это рост экономики, борьба с бедностью, чего невозможно достичь без инвестиций в основной капитал, создания новых рабочих мест и роста зарплат».

…По-хорошему удивил гостей и завод солнечных модулей «Хевел». Начиная от мелочей (бахилы, которые принимают форму ноги, раздельный сбор отходов в цехах и почти стерильная чистота) и заканчивая успехами в работе — переход на новый вид солнечных батарей, повышение в прошлом году производительности труда на 5,5 проц., получение премии Правительства России в области качества. «Сегодня нужно быть конкурентным не только в стране, но и в мире», — констатировал Михаил Игнатьев, обратив особое внимание на средний возраст работников предприятия: около 30 лет.

Фото cap.ru: Этот участок дороги по улице Промышленнjq ожидал ремонта более тридцати лет.