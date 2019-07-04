Курам делают прививки от птичьего гриппа

Как сообщили в Минсельхозе, в текущем году в личных хозяйствах населения запланирована вакцинация более 662 тысяч голов птицы. На 1 июня было вакцинировано свыше 278 тысяч голов в 23,5 тысячи подворий, иммунизация продолжается.

Данные меры особо актуальны для нашего региона — в прошлом году в республике наблюдалось несколько вспышек этой эпидемии, сильно подкосившей птичье поголовье. Сейчас для анализа эффективности ветеринарно-санитарных мероприятий, оценки и прогнозирования эпизоотического состояния ведется также контроль напряженности иммунитета к вирусу. В Чувашскую республиканскую ветеринарную лабораторию из большинства муниципальных образований на анализ доставлены пробы крови и помета домашней птицы.