В ТЮЗе поставили гоголевскую «Шинель»

Пластический Башмачкин

Эффектной премьерой спектакля «Шинель» по повести Гоголя завершил свой театральный сезон ТЮЗ имени Михаила Сеспеля. Это уже вторая пластическая драма, поставленная на чувашской сцене московским режиссером Владимиром Беляйкиным. Первой, резкой и романтичной, была «Любовь и ненависть». «Шинель» же, решенная как трагический фарс, полна и гротеска, и боли.

Выпускник легендарной Щепки, училища имени М.С. Щепкина, Владимир Беляйкин преподавал в альма-матер ритмику и пластику, а за уроками степа к нему ехали актеры со всей страны и вставали в очередь звезды , в числе которых были Нелли Уварова и Сергей Безруков. 9 лет назад Беляйкин стал обладателем «Золотой маски» за спектакль «Демон. Вид сверху», поставленный совместно с Дмитрием Крымовым.

А теперь стать его артистами и, конечно, учениками повезло и чувашским актерам. По словам режиссера, актеры познают свое тело, как механик машину. ТЮЗ стал той экспериментальной площадкой, где режиссер по пластике осуществляет не только постановку, но делает и инсценировку, и сценографию, подбирает музыкальное сопровождение.

Одна из петербургских повестей Николая Гоголя, которая ввела в оборот понятие «маленького человека», в разные времена меняла смысловую нагрузку — от вселенской жалости к нищему чиновнику до сатиры о закрывшей человеку весь белый свет новой шинели. Но постоянным оставалось одно: нельзя унижать человека ни морально, ни материально, ни физически. Трагедию «маленького человека», имеющего право на справедливое отношение к себе, показывает и автор постановки в ТЮЗе со своими актерами. Причем практически одними лишь пластическими средствами. Слова здесь позволительны лишь актеру, исполняющему роль самого Гоголя.

К «Шинели», как и к «Любви и ненависти», актеры готовились задолго до начала репетиций, почти два месяца, с утра до вечера, занимаясь психофизическими тренингами. Режиссер уверен, что играть такой спектакль для драматического актера — хорошая школа и огромный опыт. Артисты подтверждают это своей игрой: они по-новому стали осознавать собственное тело, через которое можно выразить на сцене столь сложные чувства и эмоции. Такие же эмоции в спектакле призваны «сыграть» даже различные предметы, от метелок в руках грозных дворничих до букв русского алфавита, из которых складывается фамилия классика. Такова специфика столь необычной постановки, как пластическая драма.

Главную роль, титулярного советника Акакия Башмачкина, играет совсем молодой актер Николай Миронов, для него это вообще первая большая работа на сцене. Поэтому он эмоционально вкладывает в нее все, чему научился. В том числе у Николая Васильевича Гоголя, хрестоматийную повесть которого он прочитал только перед постановкой.

Сыграв премьеру на большом эмоциональном подъеме, коллектив театра отправился в отпуск. После каникул, обещают в ТЮЗе, работа над спектаклем продолжится, и он может стать совсем иным.

Фото: В пластической драме вся гамма мыслей и чувств передается лишь движением, мимикой, жестом. Однако режиссер Владимир Беляйкин не считает такой спектакль сложнее обычного — он просто другой.