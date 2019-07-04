Жена нетрезвого водителя попыталась подменить его анализы

В Цивильске жена водителя с признаками опьянения подменила его анализы…

Такое в практике даже бывалых инспекторов ГАИ произошло впервые. Немолодой автолюбитель был остановлен для проверки экипажем ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Цивильский». Судя по внешнему виду, водитель «принял на грудь», прежде чем сесть за руль, хотя в машине рядом с ним находился ребенок.

Пройти освидетельствование на месте мужчина не пожелал, проверяться отправился в районную больницу, куда прибыла и его супруга. Сдал анализы, расписался, как положено, на опломбированной емкости, а потом случилось неожиданное. Через некоторое время медики заметили отсутствие баночки в шкафчике и забили тревогу. Тут-то и объявилась жена «пациента» с контейнером в руках: не это ли, мол, ищете? Только баночка была уже не та и пломба на ней отсутствовала. Похитительницу анализов доставили для разбирательства в отделение полиции. Правоохранители проводят проверку, есть ли в ее действиях состав преступления…